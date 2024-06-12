Не фашизм, а народный гнев — New York Post о победе правых в ЕС

Прошедшие выборы в Европарламент запомнились сокрушительным поражением либеральных сил и победой правых и националистов, пишет New York Post. СМИ выставили это как возрождение фашизма в Европе, но это далеко не так. Просто избиратели так и не смогли достучаться до представителей глобалистской повестки, пишет издание.

Избиратели по всей Европе провели выходные, посылая сигнал политическому классу ЕС, пишет New York Post. Выборы в Европарламент стали крупнейшей победой националистических и популистских партий в истории ЕС. Новостные агентства создавали впечатление, что фашизм снова поднял свою уродливую голову над Европой после восьми десятилетий либерального мира и процветания. Но это очень далеко от истины.

Так называемое возрождение «крайне правых» на самом деле является лишь актуализацией широко распространенного и растущего народного гнева. На протяжении десятилетий глобалисты в Брюсселе обещали народам Европы, что массовая иммиграция не повлияет на их культуру и может обеспечить массовое процветание, что зеленая экономика может разблокировать экономический бум и спасти планету, и что страх перед исламским терроризмом является просто расистским. Политический класс использовал все тактики запугивания, которые у них были в рукаве, чтобы европейцы не заметили того, что было так очевидно: что они теряют свои собственные страны.

Нигде это не проявляется так сильно, как в Германии, где и левоцентристский, и прогрессивный политический истеблишмент уже более десяти лет вынашивают ряд ужасных идей — от решения Ангелы Меркель впустить в страну более 1,7 миллиона беженцев до амбиций Олафа Шольца по продвижению «зеленой экономики», которая привела к двум годам почти нулевого экономического роста. Массовая иммиграция и левая экономика усложнили жизнь немецким гражданам и заставляют их чувствовать себя чужаками в своей собственной стране. В результате партия АдГ заняла второе место, а экзит-поллы показали, что она является самой популярной политической партией среди избирателей в бывшей Восточной Германии.

Точно так же во Франции партия президента Эммануэля Макрона «Возрождение» получила менее половины поддержки партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В течение последних восьми лет Макрон изображал себя лидером проевропейской политики по всему континенту, очевидным наследником Меркель. Все это время нарастала напряженность из-за инфляции, иммиграции и сохранения французской идентичности в мультикультурной стране. Ле Пен и ее протеже Жордан Барделла обратились к французскому народу с простым посланием: голосуйте за нас, и мы остановим массовую иммиграцию, которая разрушает Францию и делает ее неузнаваемой для коренных граждан.

«Национальное объединение» завоевало большинство голосов во всех регионах Франции, среди всех возрастных групп и в каждой категории профессий. Во всяком случае, «крайне правые» являются более мейнстримными, чем так называемые центристы во Франции.

Поражение Макрона было настолько полным, что он призвал провести новые выборы во французский законодательный орган этим летом, на три года раньше запланированного срока. Точно так же в соседней Бельгии премьер-министр Александр Де Кроо объявил о своей отставке после того, как его партия показала плохие результаты не только на выборах в ЕС, но и на федеральных. В дюжине стран Европы на парламентских выборах появились националистические популистские кандидаты. На фоне приближающихся федеральных и региональных выборов во Франции, Германии и других странах результаты выборов в ЕС могут стать признаком грядущих дальнейших потрясений, не исключает издание.