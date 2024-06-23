Синнер заявил, что ему грустно из-за поражения Калинской в финале WTA в Берлине

Итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на поражение россиянки Анны Калинской в финале турнира WTA в Берлине.

«Моя девушка Анна проиграла, имея пять матчболов. Мне очень грустно из-за этого. Но она также провела потрясающую неделю», — сказал Синнер после своего матча.

Сегодня Калинская уступила американке Джессике Пегуле. В это же время итальянец одержал победу в финале турнира ATP в Галле, обыграв поляка Хуберта Хуркача.

Ранее сообщалось, что Калинская станет 17-й ракеткой мира по итогам выступления в Берлине.