Синнер заявил, что ему грустно из-за поражения Калинской в финале WTA в Берлине
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«Моя девушка Анна проиграла, имея пять матчболов. Мне очень грустно из-за этого. Но она также провела потрясающую неделю», — сказал Синнер после своего матча.
Сегодня Калинская уступила американке Джессике Пегуле. В это же время итальянец одержал победу в финале турнира ATP в Галле, обыграв поляка Хуберта Хуркача.
Ранее сообщалось, что Калинская станет 17-й ракеткой мира по итогам выступления в Берлине.