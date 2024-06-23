Дело о теракте возбудили после вооружённых нападений в Махачкале и Дербенте

Вооружённые нападения, совершённые неизвестными в дагестанских городах Махачкала и Дербент, стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье о теракте.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

«Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела… по фактам вооружённых нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что руководство СУ СК России по Дагестану выехало на место происшествия в Дербенте.