Дело о теракте возбудили после вооружённых нападений в Махачкале и Дербенте
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.
«Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела… по фактам вооружённых нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица», — указывается в публикации.
Ранее сообщалось, что руководство СУ СК России по Дагестану выехало на место происшествия в Дербенте.