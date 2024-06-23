Козловский заявил, что готов снять в своём фильме Захаряна в роли лирического героя

Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский ответил на вопрос, каких российских футболистов он готов снять в своём фильме.

«Совершенно невероятное, фактурное лицо было у Цымбаларя. Из современных — не знаю. Братья Березуцкие, Игнашевич, Онопко. На определённую роль. Да полно там! В качестве лирического героя, героя-красавца — Захарян! Такой он…» — сказал актёр в интервью Radio Van.

Напомним, что Козловский дебютировал в качестве режиссёра, сняв спортивную драму о футболе. Фильм носит название «Тренер».

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» не планирует расставаться с Захаряном.