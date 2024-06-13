Bloomberg: финансовые рынки обеспокоены политическим хаосом во Франции

Решение президента Франции Эммануэля Макрона провести досрочные парламентские выборы приведут к политическому хаосу, считает Bloomberg. Возможная победа партии Ле Пен беспокоит финансовые рынки, которые чувствуют слабость экономики страны.
Досрочные парламентские выборы погрузят Францию в политический хаос, предполагает Bloomberg. Никто не получит большинства: правоцентристские республиканцы спорят, стоит ли объединиться с Марин Ле Пен, левые раздроблены, а правящая партия не должна подняться выше третьей строчки.
Заявление Макрона о том, что он не уйдёт в отставку, немного успокоило финансовые рынки. Французская элита, однако, обеспокоена привлекательностью Нацобъединения среди всех слоёв населения, недовольных иммиграцией и инфляцией. В кулуарах ежегодной европейской финансовой конференции в Париже чувствовалось уныние, хотя спикеры продолжали нахваливать выгоду от брексита.
Финансовые рынки чувствуют слабость экономики Франции: маловероятно, что новому правительству удастся лучше её стимулировать, поэтому некоторые французские гособлигации упали в цене. В прошлом году дефицит бюджета составил 5,5% от ВВП, и страну ждёт борьба с Брюсселем по вопросу сокращения расходов, требуемого Евросоюзом.
Франция долгое время избегала сочетания политической волатильности и экономической стагнации, которые сопровождают брексит. Если партия Ле Пен придёт к власти в парламенте, Париж, возможно, перестанет идти на жертвы ради Евросоюза. Таким образом, неожиданное решение Макрона о проведении досрочных выборов может привести к шокирующим результатам, и финансовым рынкам стоит оставаться настороже.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье, опубликованной в «Российской газете», что Запад не собирается приглашать Армению в Евросоюз (ЕС), Украина, по его мнению, также этого не дождётся в ближайшее время.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил проводить обязательные практические занятия для школьников перед летними каникулами, посвящённые обучению плаванию, спасению утопающих и правилам поведения на воде. Такие занятия, по его мнению, можно было бы проводить в учебных бассейнах при содействии сотрудников МЧС и тренеров по плаванию.
Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке, которой диагностировали дисфункцию мозга после плановой операции в больнице Туапсе Краснодарского края.
Немецкий специалист Томас Тухель во время переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу назначения на пост главного тренера просил руководство команды приобрести защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера.
Американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен задержать поставки средств противовоздушной обороны зарубежным покупателям до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности в них Украины.
Американский лидер Джо Байден в Италии на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским сообщил, что не изменил негативного отношения к применению ВСУ американских средств дальнего поражения по целям внутри России.
Соглашение Киева и Вашингтона по безопасности не предусматривает отправки американских войск на Украину, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, выступая на G7 в Италии. Вместе с этим документ нацелен на укрепление военного потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе, подчеркнул он.
Московские промышленные предприятия начали увеличивать объёмы производства, в том числе оптики и медицинских изделий для улучшения зрения, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России Анна Портнова заявила, что жертвой травли может стать любой ребёнок, который не может дать адекватный ответ или бурно реагирует на провокацию.