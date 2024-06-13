Bloomberg: финансовые рынки обеспокоены политическим хаосом во Франции

Решение президента Франции Эммануэля Макрона провести досрочные парламентские выборы приведут к политическому хаосу, считает Bloomberg. Возможная победа партии Ле Пен беспокоит финансовые рынки, которые чувствуют слабость экономики страны.

Досрочные парламентские выборы погрузят Францию в политический хаос, предполагает Bloomberg. Никто не получит большинства: правоцентристские республиканцы спорят, стоит ли объединиться с Марин Ле Пен, левые раздроблены, а правящая партия не должна подняться выше третьей строчки.

Заявление Макрона о том, что он не уйдёт в отставку, немного успокоило финансовые рынки. Французская элита, однако, обеспокоена привлекательностью Нацобъединения среди всех слоёв населения, недовольных иммиграцией и инфляцией. В кулуарах ежегодной европейской финансовой конференции в Париже чувствовалось уныние, хотя спикеры продолжали нахваливать выгоду от брексита.

Финансовые рынки чувствуют слабость экономики Франции: маловероятно, что новому правительству удастся лучше её стимулировать, поэтому некоторые французские гособлигации упали в цене. В прошлом году дефицит бюджета составил 5,5% от ВВП, и страну ждёт борьба с Брюсселем по вопросу сокращения расходов, требуемого Евросоюзом.

Франция долгое время избегала сочетания политической волатильности и экономической стагнации, которые сопровождают брексит. Если партия Ле Пен придёт к власти в парламенте, Париж, возможно, перестанет идти на жертвы ради Евросоюза. Таким образом, неожиданное решение Макрона о проведении досрочных выборов может привести к шокирующим результатам, и финансовым рынкам стоит оставаться настороже.