Кавазашвили: Мамардашвили на данный момент лучший голкипер Евро-2024

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал лучшего, по его мнению, вратаря на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Сейчас лучшим является Мамардашвили. Он великолепно проявил себя в стартовых матчах. Но важно понимать, что вратари показывают свою истинную силу в критических ситуациях, я говорю о матчах на вылет и сериях пенальти», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Он добавил, что надеется увидеть Мамардашвили и сборную Грузии в плей-офф турнира.

Напомним, что голкипер совершил 11 сейвов в матче с Чехией (1:1) и помог Грузии набрать первые очки в турнире. В следующей игре грузинская команда встретится с Португалией.

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Ранее сообщалось, что Грузия сыграла вничью с Чехией на Евро-2024.