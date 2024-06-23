МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на КПП «Псоу»

МВД Республики Абхазия ведёт розыск причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть МВД РА в 16:55 23 июня. Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — заявили в министерстве.

По предварительным данным, в результате выстрелов из автоматического оружия пострадали трое граждан Абхазии, ещё один погиб.