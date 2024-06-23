МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на КПП «Псоу»
Три человека получили ранения в результате стрельбы на границе России и Абхазии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть МВД РА в 16:55 23 июня. Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — заявили в министерстве.
По предварительным данным, в результате выстрелов из автоматического оружия пострадали трое граждан Абхазии, ещё один погиб.