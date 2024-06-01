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23 июня
20:53

Мбаппе надел новую чёрную маску на тренировку сборной Франции

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на тренировку национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в новой чёрной маске.

По информации RMC Sport, врачи изготовили игроку новую маску, которую он сегодня надел для тестирования.

Напомним, что нападающий трёхцветных сломал нос в игре с Австрией (0:1). При этом футболист намерен продолжить участие в турнире, играя в маске. Мбаппе пропустил матч с Нидерландами (0:0), но может выйти на поле во встрече с Польшей.

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Ранее Хойдонк заявил, что Франция без Мбаппе демонстрирует трусливый футбол.

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