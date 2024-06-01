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23 июня
20:28

Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии Саутгейта на Евро-2024

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Наставник «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался об ошибках главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

Бывший игрок национальной команды выделил 12 ошибок специалиста, передаёт The Sun:

  1. Игра Трента Александер-Арнольда на позиции центрального полузащитника;
  2. Расположение полузащитника Фила Фодена слева в атаке;
  3. Решение не взять на турнир Джордана Хендерсона, Джека Грилиша и Маркуса Рашфорда;
  4. Отказ выпускать Энтони Гордона в стартовом составе;
  5. Нехватка энергии у игроков и отсутствие сил на поддержание темпа игры;
  6. Отсутствие прессинга;
  7. Отсутствие координации среди игроков;
  8. Тренер не командует на поле;
  9. Саутгейт ведёт себя упрямо;
  10. Неудачные замены в матче с Данией (1:1): на поле вышли Эберечи Эзе и Джаррод Боуэн, хотя напрашивалось появление Коула Палмера и Адама Уортона;
  11. Игроки рано возвращаются домой;
  12. Неопределённость из-за размышления над различными вариантами.

Во втором туре группового этапа Англия сыграла вничью с Данией — 1:1. На старте турнира команда минимально обыграла Сербию (1:0). Болельщики в сети начали критиковать модель игры тренера Гарета Саутгейта.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Гарри Кейн признался, что старается не обращать внимания на критику во время Евро.

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