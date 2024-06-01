Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии Саутгейта на Евро-2024
Наставник «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался об ошибках главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
Бывший игрок национальной команды выделил 12 ошибок специалиста, передаёт The Sun:
- Игра Трента Александер-Арнольда на позиции центрального полузащитника;
- Расположение полузащитника Фила Фодена слева в атаке;
- Решение не взять на турнир Джордана Хендерсона, Джека Грилиша и Маркуса Рашфорда;
- Отказ выпускать Энтони Гордона в стартовом составе;
- Нехватка энергии у игроков и отсутствие сил на поддержание темпа игры;
- Отсутствие прессинга;
- Отсутствие координации среди игроков;
- Тренер не командует на поле;
- Саутгейт ведёт себя упрямо;
- Неудачные замены в матче с Данией (1:1): на поле вышли Эберечи Эзе и Джаррод Боуэн, хотя напрашивалось появление Коула Палмера и Адама Уортона;
- Игроки рано возвращаются домой;
- Неопределённость из-за размышления над различными вариантами.
Во втором туре группового этапа Англия сыграла вничью с Данией — 1:1. На старте турнира команда минимально обыграла Сербию (1:0). Болельщики в сети начали критиковать модель игры тренера Гарета Саутгейта.
В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.
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