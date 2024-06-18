NYP: Байден часто изображает дурачка, чтобы уйти от ответственности

Байден регулярно ведёт себя как слабоумный или зомби, это видит каждый нормальный человек, констатирует The New York Post. Однако республиканцам не стоит поддаваться искушению и в очередной это подчёркивать. Нынешний президент очень изворотлив и может попытаться сыграть на жалости народа к почтенному старику. И тем самым в очередной раз уйти от ответственности.

Глядя на Байдена, становится очевидно, что Америка сейчас всё больше напоминает последние стадии советского упадка, пишет The New York Post. Чего только стоит недавнее появление Джо на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании в Калифорнии.

Нынешний глава страны застыл, как зомби, и Бараку Обаме пришлось уводить его со сцены на глазах у изумлённой публики. Некоторые вещи настолько очевидны, что не нуждаются в комментариях. Однако, по мнению издания, республиканцам стоит быть осторожнее и не поддаваться искушению в очередной раз подчёркивать прогрессирующее слабоумие Байдена.

Такое поведение может выйти им боком и вызвать сочувствие к старику. И тогда все забудут про ответственность, которую он должен понести за нанесённый стране ущерб, пишет NYP.

Байден не так прост, как кажется. Он ведёт себя, как слабоумный, внешне больше напоминает восковое изваяние и ходит, как робот. Однако у него есть невероятная способность превосходить ожидания, если это имеет политическое значение.

Точно не известно, какие именно трюки и манипуляции задействует его окружение в процессе подготовки нынешнего главы Белого дома к дебатам. Но можно быть совершенно уверенным, что 27 июня на трибуну выйдет совсем другой Джо, чем тот, которого недавно видели в Европе, бродящим как бракованная кукла.

Он продолжает выкручиваться каждый раз, когда даже его однопартийцы переживают, что избиратели считают его слишком старым, констатирует издание. Причём речь здесь не столько о его возрасте, сколько о когнитивных способностях. В конце концов, 81-летний Байден не намного старше 78-летнего Трампа. Однако последний демонстрирует безграничную энергию.

NYP напоминает про странное выступление Байдена перед конгрессом, которое подконтрольные СМИ охарактеризовали как «энергичное» и «страстное», а самого выступающего назвали «задиристым политиком с блестящими глазами». Но дальше всех пошёл поддерживающий президента CNN: «Он демонстрирует силу. Он излучал энергию и напористость. Его голос… был звучным. Он … был хозяином положения».

Такие сообщения в СМИ полностью расходились с тем, что видел любой здравомыслящий человек. Но Байден и здесь вышел сухим из воды, поскольку ожидания в отношении него изначально были низкими. К тому же они упали ещё больше после того, как специальный прокурор Роберт Гур решил не предъявлять ему обвинений в неправильном обращении с секретными документами, поскольку он когнитивно не способен предстать перед судом.

Хотя сам Гур выразился более дипломатично, назвав президента «благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью». На этом фоне всё, что требовалось от Байдена, чтобы заработать овации, это выйти и не упасть со сцены, подчёркивает NYP.

«Если бы вы пригласили его на дебаты, он смог бы собрать все свои силы и стать в какой-то степени грозным. Но добивается он этого, фактически находясь в спящем режиме на протяжении остальных 98% времени», — считает бывший сотрудник кибербезопасности Госдепартамента Майк Бенц.

Байдена привычно списывают со счетов, считая хвастуном, которому ничего не стоит соврать или прибегнуть к плагиату. Ни один серьёзный человек так себя не ведёт. И вот в тот момент, когда его оппоненты расслабляются, он, как правило, делает мастерский политический ход.

Майк Бенц приводит в пример дебаты на пост вице-президента в 2012 году. Тогда никто не воспринимал Байдена всерьёз из-за того, что он «медлителен и склонный к оплошностям». Однако он не оставил ни одного шанса своему оппоненту Полу Райану и «развернул кампанию Обамы». Похожая ситуация была и на президентских дебатах 2020 года, когда Байден сумел дать отпор Трампу.

Следующие дебаты назначены на 27 июня. Это решающий момент для Байдена. Как признался партийный стратег Джеймс Карвилл, демократы будут наблюдать за ним с замиранием сердца.

«У демократов будет нервный срыв на протяжении 90 минут, они испугаются, что Байден потерпит неудачу… Мой вам совет, если у вас больное сердце, — не смотрите. Лично я, скорее всего, покажусь врачу 26 июня, чтобы узнать, можно ли мне смотреть такое», — цитирует издание Карвилла.

Проблема вовсе не в возрасте Байдена и даже не в том, что он не в себе. Его смотрители и голливудские помощники всё обустроят должным образом, и выглядеть он будет вполне нормальным. Дело в том, что Байден — это подделка. И он всегда был таким, считает NYP.

Например, в то время как Байден веселился в компании представителей голливудской элиты, никто почему-то не вспоминал о целенаправленной политике нынешнего главы Белого дома в отношении открытых границ. Эта политика привел к появлению по меньшей мере 8 миллионов нелегалов, включая восьмерых предполагаемых террористов ИГИЛ*, арестованных на прошлой неделе в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе.

Но выясняется, что Джо Байден не намерен останавливаться на достигнутом. Он хочет удвоить усилия, предложив программу массовой амнистии.

И в данном случае не имеет значения, находится ли Байден в спящем режиме 90% или всего 10% времени. Он должен понести ответственность перед избирательными урнами и за их пределами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.