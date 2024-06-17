NYP: Обаме пришлось уводить со сцены застывшего Байдена на мероприятии по сбору средств

Экс-президент США Барак Обама был вынужден за руку увести Джо Байдена со сцены после мероприятия по сбору средства для предвыборной кампании президента. Как сообщает The New York Post, по окончании мероприятия глава Белого дома поднялся для аплодисментов, после чего застыл на месте и не двигался, пока за ним не вернулся Обама.
Мероприятие по сбору средств для предвыборной компании Байдена, проходившее на выходных в Лос-Анджелесе, закончилось тем, что президент застыл на сцене и не смог уйти самостоятельно. На помощь ему пришёл Барак Обама, который спустя около десяти секунд взял президента за руку и вывел со сцены, сообщает The New York Post.
Неловкий момент произошел после того, как Байден и Обама дали 45-минутное интервью ведущему Джимми Киммелу. «Когда мужчины встали для аплодисментов, взгляд Байдена, казалось, застыл на толпе на целых 10 секунд, пока бывший президент Барак Обама не взял его за запястье и не увёл со сцены», — передаёт издание.
Ранее на этой же неделе на камеру попали моменты, когда Байден «заблудился» на саммите G7 в Италии: после выступления парашютистов глава Белого дома внезапно развернулся и начал отходить от группы мировых лидеров, которые собирались сделать общее фото, чем вызвал недоумение участников встречи. В этом случае в ситуацию вмешалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая догнала Байдена, взяла его за руку и привела обратно к лидерам.
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