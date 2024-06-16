«История на его стороне»: конгрессмен объяснил, почему Трампа ждёт успех

По мнению конгрессмена Джеффа Ван Дрю, за Дональда Трампа будут голосовать не только традиционный республиканский электорат. В интервью Fox News он напомнил, что всего четыре года назад всё было совсем иначе, чем сейчас: граница США была на замке, не было конфликта на Украине, американцы могли позволить себе купить дом, машину. На стороне Трампа — история, подчёркивает политик.

ЭРИК ШОН, ведущий Fox News: Бывший президент Трамп в «Церкви-180» в Детройте. В 2016-м он победил в штате Мичиган, но проиграл там в 2020-м. Сейчас он пытается заручиться голосами афроамериканцев в этом ключевом колеблющемся штате. Так чего же нам следует ожидать здесь в том, что касается его посыла? Об этом мы поговорим с нашим гостем, республиканским конгрессменом от Нью-Джерси Джеффом Ван Дрю. Он работает в комитете палаты представителей по вопросам судопроизводства и поддерживает Дональда Трампа.



Рады вас видеть. Мы только что слышали отрывок из речи бывшего президента Трампа, адресованной афроамериканскому сообществу. Надо сказать, что ваш штат и Мичиган, кажется, очень похожи. Синие штаты... и ваш штат тоже порой выбирает республиканцев... и при этом ключевой группой избирателей является афроамериканское сообщество. Есть ли у бывшего президента Трампа что-то, что могло бы привлечь эту группу, а также и других избирателей?

ДЖЕФФ ВАН ДРЮ, конгрессмен-республиканец от Нью-Джерси: Безусловно. На его стороне история. Вспомните, как дела обстояли четыре года назад, и как они обстоят сейчас. Мы помним время, когда наши границы были закрыты, когда наши города были намного безопаснее. Мы помним время, когда люди могли позволить себе высшее образование, когда были подъёмные процентные ставки (которые сейчас резко выросли)... Люди могли позволить себе купить автомобиль, и самое главное — купить жильё. Сейчас это стоит в два раза больше... Чтобы купить сейчас дом, нужно зарабатывать в два раза больше, чем четыре года назад. Так что люди — чёрные, белые, азиаты, латиноамериканцы — мы всё это вместе переживаем, ощущаем...



Мы знаем, что ситуация небезопасная, что наши границы открыты, что всё слишком дорого... Мы знаем, что происходит в Европе, что идёт война на Ближнем Востоке... Мы видим, что происходит на Украине... И мы видим сейчас, что происходит недалеко от наших берегов — там российская атомная подлодка, а также и другие российские суда... Нет, ну правда — дела обстояли тогда намного лучше...



И это отражается на всех нас. У нас у всех одни и те же потребности и желания... И мы видели это в Нью-Джерси: самая большая политическая демонстрация в истории штата, более 100 тысяч человек собрались там на береговой линии... и там были люди всех рас и всех... И не имело значения, трубопроводчики они, сантехники, инженеры, врачи, юристы, плотники... Там были все — и молодые, и пожилые... все вместе.



Дата публикации 16 июня 2024 года.



