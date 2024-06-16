Politico: Байден тщетно пытался успокоить союзников на случай возвращения Трампа

14:37
У посёлка Гранный маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину
Неизвестный за рулем маломерного судна наехал на плавающего мужчину на реке Волге в Новокуйбышевском районе Самарской области, постравший погиб.
14:33
Bild: неизвестный напал на полицейских с топором в Гамбурге
В Гамбурге мужчина совершил нападение на полицейских, воспользовавшись топором.
14:31
Болельщик сборной Грузии приехал на Евро-2024 в Германию на скутере из Тбилиси
Болельщик сборной Грузии преодолел расстояние в 4000 км, чтобы встретиться с игроками национальной команды.
14:30
Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам.
14:23
Кильский институт экономики: из обещанных $318,5 млрд Киев получил $206,1 млрд
Западные страны выделили Украине $206,1 млрд помощи, следует из данных Кильского института мировой экономики.
14:21
Норвегия передаст Украине более $100 млн на энергетическую инфраструктуру
Власти Норвегии передадут Украине более $100 млн для поддержки энергетической инфраструктуры.
14:20
Газзаев: сборная Германии доказала, что будет бороться только за победу на Евро
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил перспективы Германии на домашнем чемпионате Европы — 2024.
14:19
Inews: болельщики сборной Англии могут быть не допущены на матчи Евро из-за поведения
Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла предупреждение болельщикам о конфискации билетов на грядущие матчи чемпионата Европы из-за ненадлежащего поведения.
14:15
Голубев сообщил, что с утра получал доклады о ситуации в СИЗО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с утра получал доклады о ситуации в СИЗО и был на связи с силовиками.
14:11
Черышев: сербы — наши братушечки, в матче с Англией буду болеть за них
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев сообщил, что будет поддерживать сборную Сербии в матче первого тура группового этапа Евро-2024 с командой Англии.
14:06
Песков: создание санитарной зоны в Харьковской области будет доведено до конца
Работа по созданию санитарной зоны в Харьковской области не прекратится до тех пор, пока Россия не обезопасит свои регионы от обстрелов со стороны ВСУ.
14:06
Кириченко: очень сильно удивлён, что именно албанцы побили мой рекорд Евро
Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко отреагировал на новый рекорд по быстроте гола на чемпионате Европы.
14:04
Песков: Россия будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО
Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
14:00
Мостовой: в матче Австрия — Франция я не удивлюсь ничьей
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата Европы 2024 года в Германии между Австрией и Францией.
13:55
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об отравлении людей в Москве
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела об отравлении в Москве.
13:55
Боец Дес рассказал об активизации ВСУ на Ореховском направлении
ВСУ в последнее время активизировались на Ореховском направлении, рассказал боец с позывным Дес военкору RT Илье Васюнину.
13:46
Сёмин: никогда не видел у Крооса периода плохих матчей
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение полузащитника сборной Германии Тони Крооса завершить карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024.
13:43
МО России: группировка «Юг» уничтожила танк Leopard
Подразделения Южной группировки войск армии России улучшили положение по переднему краю в зоне проведения СВО.
13:43
Средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки в зоне спецоперации сбили десять украинских беспилотников.
13:36
СК проверит сотрудников СИЗО и выяснит, были ли среди них пособники преступников
СК проверит всех сотрудников ростовского СИЗО и выяснит, были ли среди них пособники преступников, захвативших заложников.
13:33
Группировка «Запад» нанесла поражение «Азову» в зоне СВО
Группировка войск «Запад» ВС России нанесла поражение украинским войскам, в том числе «Азову»*, в Харьковской области и ЛНР.
13:32
Карпов: «Зенит» может перехватить трансферную цель «Спартака»
«Зенит» включился в борьбу за защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.
13:27
В подконтрольном властям Украины городе Херсоне прогремели взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
13:25
Армия России освободила населённый пункт Загорное Запорожской области
ВС России освободили населённый пункт Загорное Запорожской области.
13:25
Минздрав: в Екатеринбурге 10 человек отравились йодно-борным соединением
В екатеринбургском посёлке Садовом десять человек пострадали в результате отравления йодно-борным соединением в тепличном хозяйстве.
13:24
The Sun: игроки сборной Англии получат бонус в размере £9,6 млн за победу на Евро-2024
Футболисты сборной Англии получат многомиллионный бонус в случае, если они станут победителями чемпионата Европы — 2024 в Германии.
13:19
Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2,5 часа
Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на конференции по Украине около двух с половиной часов.
13:10
Фанат из Белгорода раскрыл, как пронёс флаг России на Евро-2024
Футбольный болельщик Василий, который пришёл с флагом РФ на матч открытия чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Шотландии, рассказал, как пронёс на стадион триколор.
13:09
В Мурманской области спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита
В Баренцевом море у Териберки Мурманской области спасли запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита-детёныша.
13:05
Песков: Путин не отвергает переговоры с Киевом
Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, но необходима легитимная фиксация их итогов.
12:58
Песков: Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина
Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении президента России Владимира Путина на фоне ухудшения военной обстановки для Киева.
12:52
Sunday Times: закупаемое для ВСУ оружие за два года подорожало в шесть раз
Некоторые виды западного оружия, закупаемого Киевом для ВСУ, за два года конфликта подорожали в шесть раз.
12:52
Гуменник представил новую произвольную программу по мотивам «Онегина»
Российский фигурист Пётр Гуменник анонсировал новую произвольную программу, поставленную известным хореографом Ильёй Авербухом.
12:46
СК возбудил дело после гибели ребёнка-иностранца во Владивостоке
Следователи в Приморье возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке.
12:43
Загитова посетила Игры БРИКС в Казани
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова находится в Казани, где проходят Игры стран БРИКС.
12:36
ХАМАС: радикальные фракции готовы к достижению соглашения по Газе
Палестинские радикальные фракции подтверждают настрой на достижение соглашения о перемирии в секторе Газа.
12:33
В Москве провели обыски после случаев отравления
Следователи провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравления в Москве.
12:31
Дочь Кержакова вспомнила, как футболист до реанимации избил её маму
Дарья, дочь главного тренера алма-атинского «Кайрата» Александра Кержакова, рассказала о ссорах родителей.
12:21
CNN: Швеция и Иран провели обмен заключёнными 15 июня
Швеция и Иран 15 июня обменялись заключёнными.
12:21
Грузинская партия обратилась к России с просьбой по визовому режиму
Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к российским властям с просьбой относительно визового режима.
12:18
Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосхе
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
12:13
ДТЭК: Украина хочет восстановить хотя бы 50% мощности ТЭС к отопительному сезону
Власти Украины намерены восстановить хотя бы половину мощности угольных теплоэлектростанций к началу отопительного сезона.
12:07
Источник: троих захвативших СИЗО в Ростове должны были этапировать в колонию
Из террористов, захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону, троих должны были в ближайшее время этапировать в колонию.
12:06
Голкипер сборной Таджикистана Якимов перешёл в «Ростов»
«Ростов» объявил о достижении договорённости с душанбинским «Истиклолом» о трансфере вратаря Рустама Ятимова.
11:54
Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы
Захватившие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону ликвидированы.
11:51
На территорию СИЗО в Ростове-на-Дону заехали машины скорой помощи
Машины скорой помощи заехали на территорию СИЗО в Ростове-на-Дону.
11:51
Источник: «Краснодар» отцепил от команды Волкова, который собирался уйти в «Зенит»
Защитник Сергей Волков, который планировал перейти в санкт-петербургский «Зенит», не приехал на первый сбор «Краснодара».
11:50
В Екатеринбурге автомобиль наехал на трёх человек у магазина
В Екатеринбурге водитель автомобиля Nissan наехал на трёх стоявших у магазина людей.
11:44
РИА Новости: выстрелы прозвучали в районе СИЗО Ростова-на-Дону
Выстрелы раздались в районе СИЗО в Ростове-на-Дону, где утром был осуществлён захват заложников.
11:40
Деменко убеждён, что сборная России смогла выйти из группы на Евро-2024
Бывший российский футболист Максим Деменко оценил перспективы сборной России на чемпионате Европы 2024 года в Германии в случае допуска на турнир.