Politico: Байден тщетно пытался успокоить союзников на случай возвращения Трампа

Во время саммита G7 в Италии президент Джо Байден заверял союзников, что США продолжат выполнять свои обязательства в качестве мирового лидера при любой администрации, рассказывает Politico. Его аргументы, однако, не убеждают другие западные страны, которые опасаются возвращения в Белый дом Трампа.

На саммите «Большой семёрки» Байден пытался убедить ближайших союзников по НАТО, что после ноября США продолжат выполнять свои обязательства, однако его планы может сорвать возможное возвращение Трампа, пишет Politico. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке омрачают риторику о мировом лидерстве, а множество американских избирателей больше озабочены инфляцией и иммиграцией.

Заверения Байдена в незыблемости демократических идеалов не смогли успокоить глав других государств, которые опасаются прихода Трампа. Для закрепления роли США на мировой арене вне зависимости от того, кто занимает Белый дом, Байден продлил помощь Украине на следующий год, ввёл новые санкции против России и Китая, а также заключил соглашения для ведения более агрессивной торговой войны с Пекином.

Во время саммита американский лидер никогда не упоминал имя Трампа, на протяжении всего визита в Европу читался подтекст, что его возвращение также угрожает дипломатии Вашингтона, которая выступает стержнем для мировой демократической коалиции. Поражение Байдена может привести к беспорядкам, поэтому по всей Европе готовятся к такому возможному сценарию.