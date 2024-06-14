New York Times: договор США и Украины о безопасности не переживёт возвращения Трампа

Будущее 10-летнего соглашения о безопасности, которые заключили Джо Байден и Владимир Зеленский на встрече G7, находится под большим вопросом. Этот договор может вызвать очередные препирательства на Капитолийском холме, поскольку не обеспечен конкретными финансами, или даже быть полностью аннулирован в случае прихода к власти Дональда Трампа, считает The New York Times.
На саммите «Большой семёрки» Джо Байден и Владимир Зеленский заключили договор о безопасности сроком на 10 лет, который, по словам американского президента, гарантирует Украине поставки оружия, разведывательную поддержку, консультации и технологии. Но будущее этого соглашения вызывает множество вопросов и серьёзное опасения у Киева, поскольку оно «может не пережить» результаты президентской гонки в США и парламентских выборов, недавно прошедших в Европе, пишет The New York Times.
Договор о безопасности, основанный на аналогичном соглашении с Израилем, не предусматривает конкретного финансирования — только обязательство работать с конгрессом, чтобы обеспечить необходимые десятки миллиардов долларов. Это, скорее всего, приведёт к ещё одной ожесточённой борьбу на Капитолийском холме, где республиканцы долгое время блокировали помощь Киеву, отмечает издание.
Но ещё большее беспокойство у Зеленского вызывает то, что нынешний саммит G7 может стать для Байдена последним. А в тексте соглашения о безопасности, которое они подписали «с большой помпой», прячется такой параграф: «Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам».
Именно такой лазейкой воспользовался в своё время Дональд Трамп, расторгнув ядерное соглашение с Ираном. Более того, экс-глава Белого дома «не скрывает своего презрения» к Украине или желания избавить Соединённые Штаты от огромных финансовых обязательств. Вместо этого он настаивает, что в случае победы на выборах ему удастся закончить конфликту за 24 часа, обращает внимание The New York Times.
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