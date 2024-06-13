WSJ: США призывают Киев не полагаться на одни «Пэтриоты»

Вашингтон планирует передать ВСУ дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот». Но в тоже время США советуют Украине искать альтернативу американским систем из-за их нехватки и необходимости в модернизации, сообщает The Wall Street Journal.
США поставят Украине дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот». Но в связи с нехваткой систем и их продолжающейся модернизацией Вашингтон советует Киеву искать им альтернативу у других союзников, пишет The Wall Street Journal.
Представитель Пентагона пожаловался изданию, что передача систем ВСУ — это нетривиальная задача. Например, у некоторых стран, которые пользуются американскими ЗРК, есть только пусковые установки, но нет перехватчиков.
«Множество проблем, связанных с тем, чтобы просто забрать их («Пэтриоты». — ИноТВ) у союзников и передать Украине. Это действительно сложный процесс, и много часов тратится на то, чтобы собрать эти системы воедино», — пояснил чиновник. Именно поэтому, по его словам, США призывают других членов НАТО рассмотреть возможность поставки Киеву систем европейского производства и более старых американских комплексов.
«Это комбинация систем, и если мы — и они (украинцы. — ИноТВ) — будем полагаться только на «Пэтриот», то я думаю, мы потерпим неудачу», — подчеркнул чиновник. Модернизация ЗРК «требует их свёртывания», что даже в Америке сделать «чрезвычайно сложно», добавил он.
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