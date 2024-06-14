Может не продержаться и 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах — Politico о соглашении Байдена и Зеленского

11:39 Булыкин хотел бы видеть в финале Евро-2024 сборные Франции и Англии Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы хотел видеть в финале чемпионата Европы 2024 года в Германии.

11:36 Подполье: ВС России атаковали военный объект в районе аэродрома Жуляны в Киеве Российские войска нанесли удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

11:36 «Военная хроника»: по Жулянам и Староконстантинову нанесены удары По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области нанесён удар, предположительно, тремя ракетами «Кинжал», сообщает «Военная хроника». Также прилёты зафиксированы в аэропорту Жуляны в Киеве.

11:29 Синхронист Мальцев выиграл вторую золотую награду на Играх БРИКС Синхронист Александр Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх стран БРИКС в Казани.

11:24 Суд оштрафовал Слепакова за нарушение закона об иноагентах Таганский суд Москвы оштрафовал комика и музыканта Семёна Слепакова* из-за нарушения закона об иноагентах.

11:23 Оппозиция Молдавии инициировала процедуру отставки спикера парламента Гросу Молдавская парламентская группа Victorie («Победа») инициировала процедуру отставки спикера парламента Игоря Гросу, его обвиняют в незаконных действиях на своём посту, которые нарушают положения Конституции и регламента парламента.

11:20 Наёмник: в «Грузинском легионе» поддерживают Саакашвили Боевики «Грузинского национального легиона»*, который воюет на стороне ВСУ, поддерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, наёмники получали финансирование от его партии, сообщил на допросе один из пойманных боевиков.

11:16 Захарова: Польша рассматривает западную Украину частью своего государства Польша считает западную часть Украины частью своего государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

11:13 Источник: Мастеркову выписали из больницы и посоветовали обратиться к онкологу Двукратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову выписали из больницы.

11:12 Путин обсудит с руководством МИД России главные вопросы, включая Украину Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД все главные вопросы на повестке дня, включая Украину, заявил помощник российского государственного лидера по международным делам Юрий Ушаков.

11:06 Боевик «Грузинского легиона»: нас обучали инструкторы из НАТО Наёмников «Грузинского легиона»* на Украине тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии. Об этом рассказал на допросе член легиона. Видео с его рассказом опубликовала ФСБ.

11:05 «РБ Спорт»: Сафонов пока не может получить рабочую визу Франции Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пока не получил рабочую визу Франции для перехода в «Пари Сен-Жермен».

10:55 Аналитик Зубец: в мире не соблюдается потолок на российскую нефть Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец рассказал в беседе с RT, какие изменения ожидаются на нефтяном рынке в ближайшее время.

10:55 Захарова назвала Зеленского мастером шоу-бизнеса Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского мастером шоу-бизнеса, выдающего плохое за хорошее.

10:51 Спиридонова выиграла Открытый чемпионат Малайзии в прыжке в высоту Российская легкоатлетка Наталья Спиридонова выиграла Открытый чемпионат Малайзии в прыжке в высоту.

10:45 Таубер заявила, что партия Санду запрещает оппозиции говорить о коррупции Один из лидеров молдавского оппозиционного блока «Победа», Марина Таубер, открывая митинг перед парламентом республики, заявила, что правящая партия пытается лишить другие политические силы возможности говорить о преступлениях, совершаемых коррупционерами.

10:39 Захарова назвала гарантии безопасности Украины и США не более чем бумажками Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США — просто бумажки без юридической силы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

10:38 Гусев: Тюкавина всё-таки немножко перехваливают Комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев высказал мнение о нападающем московской команды Константине Тюкавине.

10:36 Протестующие собрались у парламента Молдавии в поддержку депутатов «Победы» Местные жители собираются на акцию протеста у здания парламента Молдавии в поддержку депутатов блока «Победа», которых лишили возможности участия в заседаниях. Так, например, депутат оппозиционного блока Вадим Фотеску заявил о планах вместе с коллегами пройти в зал заседаний на свои рабочие места, так как принятое вчера парламентским большинством решение абсолютно незаконно.

10:30 В Хмельницкой области раздались взрывы В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает издание «Общественное. Новости».

10:28 В Киеве раздался взрыв В Киеве раздался взрыв, перед этим в украинской столице была объявлена тревога, сообщает «СТРАНА.ua».

10:24 Неймар рассказал о мечте сыграть за «Фламенго» Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассказал, за какой клуб мечтает сыграть однажды.

10:19 Депутат Чепа — о решении Литвы по советским захоронениям: мы такое не забудем Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил в беседе с RT одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.

10:18 Белоусов провёл совещание о поставках беспилотников в воинские части России Глава Минобороны России Андрей Белоусов провёл совещание с помощником президента России Алексеем Дюминым о поставках беспилотников и обучению их использованию в воинских частях.

10:17 ФСБ: «Грузинский легион» причастен к терактам в России и пыткам военных Террористический «Грузинский национальный легион»* был создан в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявили в ФСБ. Спецслужба выявила, что члены легиона причастны к организации терактов в России и к пыткам российских военных.

10:11 Полиция Германии призвала англичан курить лёгкие наркотики вместо распития пива на Евро Полиция Германии призвала болельщиков сборной Англии курить каннабис вместо распития пива во время чемпионата Европы по футболу 2024 года.

10:09 В ЕС отказались комментировать ограничения на передвижение дипломатов из России Высокопоставленный представитель ЕС отказался комментировать возможное введение ограничений на передвижение российских дипломатов в странах объединения.

10:08 RT публикует эксклюзивное видео боёв из Волчанска RT публикует эксклюзивное видео из Волчанска в Харьковской области, где российские военные выкуривают противника из укрепрайона — агрегатного завода, на территории которого сейчас идут тяжёлые бои.

10:01 В Совфеде назвали бессовестным решение Литвы по захоронениям советских воинов Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бессовестным и антигуманным одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.

09:56 «Чемпионат»: «Зенит» согласовал трансфер Глушенкова из «Локомотива» «Зенит» согласовал трансфер нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

09:52 Получивший ранение в ДНР военкор НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки Военкор НТВ Алексей Ивлиев, получивший ранение в Горловке, остался без одной руки. Об этом он сам сообщил на видео, которое опубликовал телеканал.

09:52 Чимаев из-за проблем со здоровьем снялся с поединка UFC против Уиттакера Махди Шаммас, менеджер бойца ММА Хамзата Чимаева, раскрыл причину его снятия с поединка с австралийцем Робертом Уиттакером.

09:50 «Грузинский национальный легион» признали террористической организацией в России Суд признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией в России, заявили в ЦОС ФСБ.

09:37 Конгресс ISU сократил количество прыжков в произвольной программе Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение сократить количество прыжков в произвольной программе у мужчин и женщин.

09:28 Небензя назвал переговоры по Украине без России путём в никуда Без участия России урегулировать украинский конфликт не получится, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

09:22 Молдавский проиграл Васселлу в главном бою PFL 4 Российский боец Валентин Молдавский потерпел поражение от британца Линтона Васселла в главном поединке турнира PFL 4.

09:20 Небензя: конференция по Украине — это попытка очковтирательства Запланированная в Швейцарии так называемая мирная конференция по Украине — это «попытка очковтирательства», её цель — предъявление России ультиматума, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

09:12 Орбан заявил о планах НАТО по созданию трёх военных баз для поставок на Украину НАТО планирует создать три военные базы для того, чтобы осуществлять с них поставки оружия на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

09:11 В ISU разрешили фигуристам исполнять сальто на соревнованиях Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам исполнять сальто на соревнованиях.

09:10 Трамп заявил, что гораздо лучше ладит с сильными политиками, чем со слабыми Претендующий на пост президента США Дональд Трамп заявил, что гораздо лучше ладит с сильными мировыми политиками, чем со слабыми.

08:56 «Военная хроника» сообщила о ночной атаке ВКС на аэродромы Украины ВКС России атаковали ночью ключевые украинские аэродромы, сообщает «Военная хроника».

08:52 Бой Макгрегора и Чендлера официально отменён Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и экс претендентом на титул американцем Майклом Чендлером отменён.

08:51 СК: по делу о взятках в Норильске возбуждено девять уголовных дел В Красноярском крае возбудили девять уголовных дел в отношении замначальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС, а также против четверых уроженцев Азербайджана. Поводом для расследования стали подозрения во взяточничестве с участием владельцев торговых точек в Норильске.

08:46 В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу В двух регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

08:36 Бобровский назвал игру в финальной серии Кубка Стэнли «классным вызовом» Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 над «Эдмонтон Ойлерз».

08:34 Боец СВО рассказал военкору RT о профессии оператора FPV Боец СВО с позывным Дамбо рассказал военкору RT Юлии Мартовалиевой о профессии FPV-пилота.

08:33 CNN: ХАМАС «понятия не имеет», сколько израильских заложников ещё живы Никто «понятия не имеет», сколько израильских заложников, взятых в плен ХАМАС, ещё живы, заявил высокопоставленный представитель палестинского движения, слова которого приводит CNN.

08:25 Израильские военные применили требушет на границе с Ливаном Военные армии Израиля применили требушет на границе с Ливаном, чтобы запускать по сопредельной территории зажигательные снаряды.

08:21 Тарасенко вышел в лидеры среди всех игроков «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».