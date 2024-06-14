Politico Оригинал

Может не продержаться и 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах — Politico о соглашении Байдена и Зеленского

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Грядущие президентские выборы в США ставят под сомнение будущее подписанного Байденом и Зеленским соглашения по безопасности сроком на 10 лет, пишет Politico. В случае, если Дональд Трамп вернётся в Овальный кабинет, он может отказаться от этих договорённостей. В результате, как отмечает издание, Байден не может даже гарантировать, что этот документ просуществует 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах.
Может не продержаться и 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах — Politico о соглашении Байдена и Зеленского
AP

Президент США Джо Байден на полях саммит G7 заключил с Зеленским двустороннее соглашение по безопасности, но будущее этого документа под вопросом, пишет Politico.

Соединённые Штаты предоставили Киеву гарантии безопасности на следующие 10 лет, что стало явной попыткой продемонстрировать долгосрочную поддержку Украины в преддверии ноябрьских президентских выборов в Америке. Однако это голосование может поставить под сомнение будущую помощь Вашингтона Киеву.

Как поясняет издание, загвоздка тут в том, что эта сделка заключена только между нынешними администрациями США и Украины и не будет ратифицирована американским конгрессом. И если бывший президент Дональд Трамп вновь займёт Овальный кабинет в январе следующего года, он может разорвать это соглашение, отказавшись от обязательств, взятых на себя Вашингтоном.

Из-за этого договорённости, заключённые Байденом, становятся авантюрой с высокими ставками, где ради успокоения Украины и европейских союзников на кон поставлен американский авторитет. При этом сам президент США не может гарантировать, что это соглашение просуществует даже 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
G7 безопасность Владимир Зеленский выборы Джо Байден Дональд Трамп президентские выборы Россия США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров