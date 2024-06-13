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France 24: после победы правых дни Украины могут быть сочтены

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Успех правых на выборах в Европарламент говорит о том, что избирателей беспокоит поддержка Украины, указывает France 24. Опасения в развязывании третьей мировой войны способствовали хорошему результату партии Марин Ле Пен во Франции.
France 24: после победы правых дни Украины могут быть сочтены
AP

Плохие новости для Украины: пока Зеленский принимает участие в берлинской конференции по восстановлению Украины, дни его страны могут быть сочтены, пишет France 24.

На прошедших выборах в Европарламент ультраправые показали такой хороший результат, что президент объявил о досрочных выборах в Национальное собрание. Опасения, что поддержка Украины может привести к третьей мировой войне, разделяет электорат Марин Ле Пен и ультралевых.
 
На этом фоне Зеленский отправится в четверг из Берлина на саммит «Большой семёрки», а затем на организованную им в Швейцарии конференцию. Он попытается заручиться поддержкой союзников на долгосрочную перспективу. 
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источник
France 24 Франция Европа
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