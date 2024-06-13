France 24: после победы правых дни Украины могут быть сочтены

Успех правых на выборах в Европарламент говорит о том, что избирателей беспокоит поддержка Украины, указывает France 24. Опасения в развязывании третьей мировой войны способствовали хорошему результату партии Марин Ле Пен во Франции.
Плохие новости для Украины: пока Зеленский принимает участие в берлинской конференции по восстановлению Украины, дни его страны могут быть сочтены, пишет France 24.
На прошедших выборах в Европарламент ультраправые показали такой хороший результат, что президент объявил о досрочных выборах в Национальное собрание. Опасения, что поддержка Украины может привести к третьей мировой войне, разделяет электорат Марин Ле Пен и ультралевых.
На этом фоне Зеленский отправится в четверг из Берлина на саммит «Большой семёрки», а затем на организованную им в Швейцарии конференцию. Он попытается заручиться поддержкой союзников на долгосрочную перспективу.
Председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», спикер парламента Игорь Гросу в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово членам оппозиционного блока «Победа».
В пресс-службе Росфинмониторинга, комментируя возможность включения в реестр террористов и экстремистов иноагента Яны Трояновой*, разъяснили RT, что принятие решения о включении лица в перечень связано с получением соответствующей информации от государственных органов. В настоящее время материалов в отношении Трояновой в Росфинмониторинг не поступало, подчеркнули в ведомстве.
Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв раскритиковал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины после призыва отстранить от Олимпиады 2024 года трёх российских борцов — Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву.
Подозреваемый в шпионаже американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию об «Уралвагонзаводе», утверждает Генпрокуратура России. Ведомство направило уголовное дело в отношении американца в Свердловский областной суд.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал требование НОК Украины отстранить от Олимпиады 2024 года трёх борцов — Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву.
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой отреагировал на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Минска. По мнению дипломата, главе армянского правительства нужно «разобраться в ситуации».
В Киевской области сгорел «тёмно-зелёный микроавтобус», который мог принадлежать военным. Как пишет «СТРАНА.ua», речь может идти о так называемом бусике — транспорте сотрудников украинских военкоматов.
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева предложила распространить закон, гарантирующий ученикам начальных классов в государственных школах бесплатный завтрак или обед, на школы при религиозных организациях.
В Москве к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 130 малых предприятий, это 38% от всех участников, рассказала руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
В Мурманской области на берегу нашли туши гренландских тюленей с отрубленными головами и привязанными к ластам верёвками. Местные жители обвиняют в этом браконьеров. По имеющимся данным, фотографии трупов животных были сделаны вечером 12 июня недалеко от посёлка Умба.
Прокуратура ЛНР направила в суд уголовное дело в отношении члена «Азова»* 27-летнего Александра Гарнаги. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжают осуществлять проекты для улучшения транспортной ситуации. Так, по его словам, за счёт шести новых разворотов на Садовом кольце сокращаются перепробеги от 2 до 6 км.