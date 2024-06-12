Выборы в Европарламент закончились разгромным поражением тех лидеров и партий, которые выступают за поддержку Киева, и победой тех, кто от этой войны устал. Как утверждает The American Conservative, такой результат ясно показывает позицию большинства европейцев: они не видят смысла участвовать в чужой войне и больше не собираются её поддерживать.

На воскресных выборах национально-консервативные партии Европы сделали важный шаг вперёд, продемонстрировав лидерам свою решительную позицию: «они не хотят воевать за Украину», пишет The American Conservative.

При этом некоторые либеральные СМИ Европы продолжают обвинять правые партии в нацизме и нежелании бороться за «демократию» Киева. Однако, по мнению издания, «настоящее преступление они видят не в правом экстремизме, а в продвижение суверенитета своей страны вместо атлантистской повестки дня».

Эммануэль Макрон, европейский лидер, который больше всех рвался отправить войска на Украину, потерпел «неожиданное унижение», в то время как партия Олафа Шольца, чья страна стала одним из главных поставщиков оружия Киеву, заняла в Германии лишь третье место. Как отмечает The American Conservative, такие результаты стали ответом избирателей на обеспокоенность опасностью перерастания войны на Украине в общеевропейский конфликт. По данным опросов, всё больше европейцев также выражают усталость от участия в конфликте и, более того, считают, что «война на Украине бесполезна».