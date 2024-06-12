AC: Европа проголосовала против конфликта на Украине — избиратели считают, что эта война бесполезна

11:05
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года.
11:02
Моуринью назвал фанатов «Ромы» самыми преданными в мире
Бывший главный тренер итальянской «Ромы», а ныне наставник турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал команду с самыми преданными фанатами.
11:00
В Ивановской области более 600 человек остались без электричества из-за непогоды
Более 600 человек остались без электричества из-за непогоды в Ивановской области.
10:52
Чемпион ОИ сравнил церемонию открытия Игр БРИКС с чемпионатом мира по футболу
Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров поделился мнением о церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.
10:52
Балицкий: ВСУ нанесли удар по селу Благовещенка
Украинские военные нанесли удар по селу Благовещенка Запорожской области, ранены два мирных жителя.
10:47
Пашинян: представители Армении не посетят Белоруссию при президенте Лукашенко
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента там занимает Александр Лукашенко.
10:41
МИД Китая осудил новые антироссийские санкции США
МИД Китая осудил новые антироссийские санкции США, назвал их незаконными и односторонними.
10:40
Тюкавин рассказал об смс от Овечкина за два тура до конца сезона в РПЛ
Нападающий футбольного московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём общении с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, который также является воспитанником бело-голубых.
10:37
Москвичей ждёт «довольно напряжённое» 13 июня из-за дождей
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила в беседе с RT, что сегодняшний день, 13 июня, в Москве ещё будет довольно напряжённым из-за дождей.
10:31
В НБА назвали умершего Уэста баскетбольным гением
Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал смерть бывшего игрока и тренера «Лейкерс» Джерри Уэста.
10:28
МВД объявило в розыск телеведущую Лазареву
Министерство внутренних дел России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву* по статье о дискредитации российских вооружённых сил.
10:25
В результате уничтожения БПЛА во Владимирской области никто не пострадал
Разрушений и пострадавших при уничтожении БПЛА во Владимирской области нет.
10:22
Пашинян: следующим шагом после заморозки членства будет выход Армении из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логическим шагом после заморозки членства будет выход Армении из ОДКБ.
10:14
Жена Тюкавина допустила, что форвард плакал после игры «Динамо» с «Краснодаром»
Жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алёна рассказала о том, как форвард бело-голубых переживает поражения.
10:07
Рублёвый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов
Рублёвый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня после санкций США.
10:05
AT: Путин послал сигнал США отправкой кораблей ВМФ России на Кубу
В издании American Thinker (AT) считают, что президент России Владимир Путин «послал сигнал» США, отправив корабли российского военно-морского флота на Кубу.
10:05
Задержаны ещё двое членов банды Басаева за нападение на военных в 1999 году
Силовики задержали ещё двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году.
09:58
Глава UFC назвал Трампа самым стойким человеком, которого он когда-либо встречал
Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о бывшем президенте Соединённых Штатов Америки Дональде Трампе.
09:56
Медведев призвал нанести максимальный вред странам в ответ на санкции Запада
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать всё, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые их ввели.
09:48
В Раде предложили сократить полномочия ТЦК после скандала в Одессе
Верховная рада может сократить полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК) из-за постоянных скандалов, заявил замглавы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев.
09:47
Фанаты сборной Сербии раскритиковали игроков за отказ от общения с детьми
Фанаты сборной Сербии по футболу в жёсткой форме раскритиковали футболистов своей национальной команды за отказ пообщаться с детьми, которые приехали поддержать их на Евро-2024.
09:45
Подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева в Подмосковье
Подросток и женщина пострадали от удара молнии и падения дерева в Московской области.
09:36
Французский политик Алио выступил за мирные переговоры на Украине
Французский политик от партии «Национальное объединение» Луи Алио выступил за проведение мирных переговоров на Украине.
09:29
Журналист НХЛ считает, что Дацюк — явный кандидат на попадание в Зал славы хоккея
Журналист Daily Faceoff Пол Пидутти поделился мнением о шансах российского форварда Павла Дацюка быть выбранным в Зал хоккейной славы в этом году.
09:20
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки.
09:19
«Ростех»: санкции США против «Уралвагонзавода» не повлияют на работу предприятия
Американские санкции никак не повлияют на работу «Уралвагонзавода», который входит в госкорпорацию «Ростех».
09:10
В Волгоградской области водитель сбил двух 14-летних девочек
Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть двух 14-летних девочек в посёлке Райгород Волгоградской области.
09:04
Тюкавин признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов РПЛ
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 в ходе опроса футболистов всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
09:02
Обломки сбитого дрона ВСУ нашли в лесу в Калужской области
Обломки сбитого украинского БПЛА найдены в лесу в Калужской области, на месте работает опергруппа.
08:59
В Ереване пострадал 101 человек во время столкновения у здания парламента
В Минздраве Армении сообщили, что во время столкновения у здания парламента республики в Ереване пострадал 101 человек.
08:54
Моуринью намекнул на Месси и назвал «маленького паренька» лучшим игроком поколения
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком поколения.
08:53
МО: на учениях нестратегических ядерных сил прошли электронные ракетные пуски
Электронные ракетные пуски прошли в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
08:48
В ЦБ заявили, что курс рубля останется единым и рыночным
Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, при этом курс останется единым и рыночным.
08:44
«Бабель»: под Киевом более суток тушат пожар на промышленном объекте
Пожарные более суток пытаются справиться с возгоранием на промышленном объекте в Киевской области, сообщает украинское издание «Бабель».
08:38
В Приморье арестовали замглавы Ростехнадзора по подозрению в коррупции
Заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора арестован в Приморье, его подозревают в получении взятки.
08:32
Исполком МОК одобрил места проведения зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил Французские Альпы в качестве места проведения Олимпиады-2030, а Солт-Лейк-Сити — 2034 года.
08:27
У подозреваемого в стрельбе у Оптиной пустыни обнаружили боеприпасы
Боеприпасы обнаружили у подозреваемого в стрельбе на дороге у монастыря Оптина пустынь в Калужской области.
08:23
Судьи на Евро-2024 будут строже относиться к грубым фолам и симуляциям
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что судьи предстоящего чемпионата Европы 2024 года получили указание более строго относиться к серьёзным нарушениям правил, задержкам игроков в штрафной площади, а также к симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками.
08:21
DPA: ФРГ блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против России
Власти Германии блокируют согласование нового санкционного пакета ЕС против России, сообщает агентство DPA.
08:19
ЦБ принял решение приостановить торги гонконгским долларом с 13 июня
Центробанк России принял решение приостановить торги гонконгским долларом с 13 июня.
08:16
ЦБ: доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%
Доля юаня на торгах Московской биржи в мае составила 54%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
08:11
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
08:09
«Бостон» победил «Даллас» в третьем матче финальной серии НБА
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии, в котором «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс».
08:06
В Киргизии принят закон, разрешающий разработку месторождений урана и тория
Парламент Киргизии одобрил законопроект, разрешающий разработку месторождений урана и тория.
07:56
МЧС Приморья: спасатели ищут двух рыбаков, пропавших в море на лодке
Спасатели на катере и вертолёте ведут поиск двух рыбаков, пропавших в море на лодке в Кавалеровском районе Приморья.
07:44
Губернатор Евраев: никто не пострадал при уничтожении дронов ВСУ в Ярославской области
Пострадавших и разрушений нет на месте падения уничтоженных украинских дронов в Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
07:34
Kaspersky: пользователи на Android теперь смогут узнавать о слежке по Bluetooth
«Лаборатория Касперского» обновила приложение для защиты мобильных устройств, теперь пользователи на Android смогут узнавать о слежке с Bluetooth-устройств.
07:16
В Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины.
07:02
Минобороны: четыре БПЛА уничтожены над Ярославской и Владимирской областями
Силы ПВО уничтожили три БПЛА самолётного типа над территорией Ярославской области и один БПЛА над территорией Владимирской области.
06:59
ТАСС: российские военные уничтожили спецподразделение ВСУ в Новомихайловке в ДНР
Спецподразделение «головорезов» было уничтожено в рядах украинских сил в ходе освобождения Новомихайловки Марьинского района ДНР.