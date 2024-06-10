Newsweek: выборы в Европе усилили сторонников Москвы

Правящие партии Европы потерпели громкое поражение: на прошедших парламентских выборах взяли реванш сторонники Москвы, евроскептики и противники иммиграции, пишет Newsweek. По мнению издания, это может сказаться на проукраинском курсе ЕС.

Выборы в Европарламент вызвали шок в европейском истеблишменте, сообщает Newsweek. Либеральный блок «Обновление Европы», по прогнозам, потеряет более 20 мест, в то время как правоцентристская Европейская народная партия вернет в следующий парламент по меньшей мере 185 законодателей, а Правая партия «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR), по прогнозам, получит около 73 мест.

185 миллионов голосов, поданных в 27 странах, обеспечили прогнозируемый всплеск поддержки ультраправых: евроскептики, противники иммиграции и симпатизирующие Москве партии одержали крупную победу как во Франции, так и в Германии. Эти страны традиционно считаются экономическими и политическими столпами европейского сообщества. Ультраправый поворот в любой из них может пустить под откос проукраинскую трансатлантическую стратегию, возглавляемую администрацией Байдена.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен (RN) набрало почти треть всех голосов, поданных во Франции, что побудило президента Эммануэля Макрона распустить парламент и призвать к досрочным выборам. В соседней Германии канцлер Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия (СДПГ) также были унижены соперниками справа. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), недавно исключенная из крайне правого блока «Идентичность и демократия» в Европарламенте, по прогнозам, набирает 16% голосов.

И хотя непосредственный эффект от голосования будет ограниченным, тем не менее, изменение баланса сил в парламенте создает «риск роста разногласий и даже хаоса», отмечает издание. Голосование изменит ситуацию на поле боя для председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая претендует на второй срок. Парламент также будет иметь влияние на расширение блока. Украина, наряду с Молдавией, Грузией и рядом других стран, где Россия имеет значительное влияние, в настоящее время находится в зале ожидания ЕС. Более мощный ультраправый блок в парламенте может попытаться отсрочить или торпедировать добавление новых членов, пишет Newsweek.