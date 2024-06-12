The Hill: победа правых в Европе — крайне тревожный звонок для Киева

Неожиданная победа ультраправых партий по всей Европе на недавних парламентских выборах означает ослабление поддержки Украины, констатирует The Hill. Большинство этих партий выступают против помощи Киеву, а некоторые и вовсе настроены пророссийски.

Ультраправые партии одержали ошеломляющий успех на недавних выборах в Европейский парламент. Теперь больше мест в законодательной палате ЕС перейдёт скептически настроенным законодателям, что означает ослабление поддержки Украины, пишет The Hill.

Победы правых партий по всей Европе ставят под угрозу попытки нынешних лидеров оказать поддержку Киеву, параллельно сдерживая Москву. По мнению издания, самую большую угрозу в этом отношении представляет французское «Национальное объединение», чья победа вынудила провести новые выборы в Париже.

Результаты выборов были вызваны прежде всего внутренними проблемами, раздирающими Европу, такими как иммиграция и рабочие места. Однако главным вопросом на повестке несомненно был вопрос безопасности и обороны на фоне украинского конфликта. В Европе всё больше растёт влияние законодателей, которые скептически настроены к Украине.

И это отражает нынешние процессы в США, где ряд политиков пытаются заблокировать военную помощь Киеву. Во время недавнего визита во Францию Байден призвал к единству в вопросе защите демократии, однако воскресные выборы в ЕС обнажили раскол, а не гармоничные союзы.

Лиана Фикс, научный сотрудник в Совете по международным отношениям считает, что успех правых партий может привести к закулисным сделкам, которые увеличат их влияние на периферии. «Самое интересное, на что стоит обратить внимание, это на то, в какой степени… европейские страны будут вступать в коалиции с ультраправыми, потому что это самая интересная тенденция. Не ультраправые приходят к власти, а наоборот, ультраправые осознают, что они более популярны и, следовательно, приемлемы для правоцентристских партий в качестве партнёров по коалиции», — цитирует Фикс издание.

Европейский парламент состоит из 720 мест. По результатам последних выборов большинство из них получает правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Второе место — либеральная группа «Прогрессивные альянс социалистов и демократов». Кроме того, рекордное количество мест на этот раз получили законодатели-националисты, а ультраправые группы «Идентичность и демократия» значительно расширили своё влияние.

Именно эти законодатели добились неожиданных успехов в Германии и Франции, которые являются одними из крупневших поставщиков оружия на Украину. Очевидно, что такой поворот может повлиять на соответствующие решения Берлина и Парижа по Украине, констатирует Hill.

По мнению экспертов, после прихода к власти ультраправых, есть два варианта развития событий. Первый — схожий с партией премьер-министра Италии Джорджии Мелани «Братья Италии». Она была доминирующей в стране в течение последних лет и укрепила влияние на последних выборах. Тем не менее, эта партия не настроена антиукраински и сотрудничает со всеми коллегами в ЕС.

Совершенно противоположный сценарий — венгерский. Крайне правый лидер Виктор Орбан неоднократно блокировал действия ЕС по поддержке Украины и введению новых антироссийских санкций. Также, по мнению издания, одним из главных доказательств настроя Орбана является то, что в прошлом году он встречался с Владимиром Путиным.

Петер Креко, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, полагает, что европейские ультраправые партии, которые пришли к власти, скорее всего, пойдут по итальянскому пути. «Орбан изолирован на европейском ландшафте, и я не думаю, что кто-то считает это сценарием своей мечты».

Есть также и пример Словакии, где премьер-министр Фицо немедленно прекратил военную помощь Киеву, когда пришёл к власти. Однако его партия уступила на выборах в ЕС прогрессивной группе.

Во Франции партия президента Макрона проиграла ультраправой партии Марин Ле Пен более чем на 15%, вынудив его назначить досрочные выборы в конце июня — начале июля. Это может кардинально повлиять на структуру власти и процесс принятия решений по Украине. Причём этому не сможет помешать Макрон, если останется в кресле президента.

«Национальное объединение» долгое время возглавлялось Марин Ле Пен. Теперь у его руля встал 28-летний Джордан Барделла. Он уже заявил, что поддерживает выход Франции из НАТО, когда закончится украинский конфликт. Кроме того, партия раскритиковала заявления Макрона об отправке войск НАТО для борьбы с Россией.

The Hill признаёт, что очень тревожным звонком для Украины стал невероятный подъём партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Она нанесла поражение социал-демократической партии Олафа Шольца и заняла второе место на выборах в Германии.

Причём успеху AfD не помешали скандалы последнего времени, связанные с её лидерами. Например один из них был обвинён в связях с Россией. Партия решительно настроена против Украины и заявила, что не позволит отправлять туда больше оружия, поскольку стремятся к балансу. «Прославление одной воюющей стороны и демонизация другой стороны не приведут нас к решению», — цитирует издание слова сопредседателя AfD Элис Вайдель.

Как заявил Даниэль Хегедюс, старший научный сотрудник немецкого фонда Маршалла, легитимность правительства Шольца ослабевает. Поэтому победа «Альтернативы» может привести к тому, что канцлер приостановит поставки Киеву таких чувствительных систем вооружения как ракеты Taurus. «Коалиционные партии будут более осторожными, и они уже пытаются воздерживаться от внутренних конфликтов вокруг Украины», — пояснил Хегедюс.

Помимо вышеперечисленного, ультраправые партии заметно выступили в Польше, Румынии, Болгарии и Австрии, что опять-таки означает угрозу поддержке Киева в Восточной и Центральной Европе.

В Австрии победу одержала Партия свободы. Известно, что Вена старается сохранять нейтралитет и не поставляет оружие Украине, однако победа Партии свободы может создать ещё больше проблем по венгерскому сценарию, признаёт The Hill. Всё дело в том, что эта партия считается пророссийской и настроена против Украины, а сам конфликт крайне непопулярен в Австрии.

По мнению Петера Креко из Центра анализа европейской политики, Австрия является важной страной, поскольку местные правые партии могут «повлиять на многие решения в пророссийском направлении». Он также предупредил, что победа правых в Европе несёт ещё одну опасность, поскольку Россия может увидеть в этом новые каналы влияния на европейскую политику.

«Россия определённо воспользуется этими возможностями», — подчеркнул Креко.