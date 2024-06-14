Politico: разногласия стран G7 грозят помешать созданию мощного единого фронта против Китая

Несмотря на громкие заявления о необходимости действовать жёстко в отношениях с Пекином, страны G7 по-разному подходят к этому вопросу, пишет Politico. В частности, европейские страны придерживаются более осторожного подхода, опасаясь ответных экономических мер со стороны КНР. В результате серьёзные различия между Европой и США в этом вопросе могут помешать созданию сильного единого фронта против Китая, говорится в статье.
Президент США Джо Байден и лидеры стран G7 сходятся во мнении, что Китай представляет серьёзную угрозу для их экономик, пишет Politico.
Но за коллективной бравадой этих государств о необходимости «действовать жёстко» в отношениях с Пекином скрываются разные аппетиты в плане того, как далеко они готовы зайти в противостоянии с мировой сверхдержавой. Некоторые официальные лица опасаются, что это может подорвать способность коалиции противостоять продвижению Пекина.
Под давлением США G7 выдвигает новые инициативы по противодействию экономическому влиянию Китая. И чтобы сплотиться вокруг этих инициатив, богатые страны, входящие в «Большую семёрку», в ходе нынешнего саммита в Италии предпримут попытку преодолеть давние разногласия.
Всё это происходит на фоне того, как США последние годы пытаются оказать на китайцев максимальное давление, вводя высокие пошлины и обвиняя Пекин в нечестной торговой практике. Европа же, хотя и испытывает глубокую озабоченность по поводу растущей мощи Китая, придерживается более осторожного подхода из-за опасений по поводу собственной уязвимости к ответным экономическим мерам.
Это принципиальное отличие грозит помешать достижению цели по созданию единого фронта, настолько сильного, что у Китая не останется иного выбора, кроме как отступить.
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