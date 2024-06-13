Экс-главком НАТО в Европе: Китай и Россия одерживают верх над США в Африке

20:44
ТАСС: пострадавшего при атаке ВСУ журналиста Ивлиева готовят к эвакуации
Журналиста НТВ Алексея Ивлиева, который пострадал при атаке украинской армии в Горловке, готовят к эвакуации.
20:44
В крымском отделении СЖР выразили соболезнования в связи со смертью оператора Кожина
Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых выразил соболезнования в связи со смертью оператора НТВ Валерия Кожина.
20:39
Путин наградил школьников за спасение людей во время теракта в «Крокусе»
Президент Владимир Путин наградил медалями школьников, которые спасали людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».
20:38
Специалист Рудаков предупредил о ядовитых «двойниках» съедобных грибов
Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков предупредил о ядовитых «двойниках» съедобных грибов.
20:37
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
Сборной Украины будет предоставлена дополнительная охрана на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
20:26
Посол России: санкции Канады абсурдны и бесполезны, но на них дадут ответ
Россия на основе принципа взаимности примет ответные меры в отношении Канады после того, как она расширила антироссийские санкционные списки.
20:24
США должны обеспечить половину фонда НАТО на $40 млрд в год на оружие для Киева
Соединённые Штаты должны обеспечить половину средств для фонда Североатлантического альянса по закупкам оружия для Украины, общий объём которого должен составить $40 млрд в год, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
20:22
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе
Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
20:13
Бизнес-центр «Черёмушки» Алексея Хотина передан в доход государства
Торговый центр и бизнес-центр «Черёмушки» в Москве переданы в доход государства, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Ранее они принадлежали бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину.
20:11
В МОК ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к ОИ-2024
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адам заявил, что в организации всё ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция).
20:08
Путин: проект создания коллайдера NICA сдвигается вправо, все вопросы решаются
Российский лидер Владимир Путин заявил, что проект создания коллайдера NICA сдвигается вправо, но все важные вопросы решаются.
20:07
Путин провёл разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохбером
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, переговоры прошли по инициативе Тегерана.
20:04
Военкор RT: российский боец в одиночку штурмовал опорник ВСУ и сбил FPV-дроны
Военкор RT Александр Симонов в Telegram-канале показал видео, на кадрах которого российский военный получает ранение, но продолжает в одиночку штурмовать опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.
19:57
Офис Гутерреша заявил, что выступает против любых нападений на сотрудников СМИ
ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
19:57
НТВ: раненный в ДНР корреспондент Ивлиев прооперирован и стабилен
Раненный в ДНР корреспондент НТВ Алексей Ивлиев прооперирован и стабилен, сообщил телеканал.
19:52
В Подмосковье пройдёт более 220 тематических ярмарок до конца июня
В Московской области состоится более 220 тематических ярмарок до конца июня.
19:52
Загитова анонсировала яркое появление и сюрприз на музыкальной премии
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова пообещала сюрприз для зрителей и новый образ на музыкальной премии МУЗ-ТВ.
19:49
«СТРАНА.ua»: у украинцев за границей осталась неделя, чтобы встать на учёт
У украинцев, которые остаются за границей, осталось меньше недели, чтобы встать на воинский учёт в посольствах или консульствах Украины, сообщает «СТРАНА.ua».
19:47
Специалист Степанов посоветовал не ходить по глубоким лужам босиком
Патофизиолог, старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов посоветовал не ходить по глубоким лужам босиком.
19:47
В Москве стартовал отбор получателей субсидии на создание технопарков
В Москве стартовал отбор получателей субсидии на создание и модернизацию технопарков, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
19:47
Участниками празднования Дня города и Дня России в Пензе стали 85 тысяч человек
Участниками мероприятий в честь Дня города и Дня России в Пензе стали 85 тыс. человек.
19:47
Тверская область представила туристические проекты на ВДНХ
Тверская область представила туристические проекты на форуме «Путешествуй!», который проходит на ВДНХ в Москве.
19:46
Экономист Зубец высказался о перспективах биткоина
Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец высказался о перспективах биткоина.
19:46
НТВ: врачи несколько часов пытались спасти жизнь оператора Валерия Кожина
Телеканал НТВ сообщил, что врачи несколько часов спасали оператора Валерия Кожина, который получил ранение в Горловке. Травмы пострадавшего оказались смертельными.
19:46
Оборот сектора малого бизнеса в Подмосковье превысил 1,3 трлн рублей за год
Оборот компаний малого и среднего бизнеса, работающих в обрабатывающей промышленности, превысил 1,3 трлн рублей по итогам 2023 года.
19:46
Автоэксперт Козловский рассказал о признаках выхода из строя генератора
Глава Fit Service в Бутове Дмитрий Козловский рассказал, по каким признакам можно определить, что генератор автомобиля вышел из строя.
19:43
В Пермском крае рассказали о выпускниках, сдавших ЕГЭ на 200 баллов
В Пермском крае рассказали о первых двух школьниках, набравших 100 баллов на ЕГЭ по нескольким предметам.
19:40
Кафельников: хочется, чтобы российские теннисисты с ОИ без наград не уехали
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на решение Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
19:39
Синоптик Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в выходные
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в выходные дни.
19:38
Канада ввела санкции против главы Минпромторга России Алиханова
Канада ввела санкции против министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
19:37
Мэр Горловки: пострадавший от обстрела оператор НТВ Валерий Кожин скончался
Один из раненных при обстреле Горловки сотрудников НТВ, Валерий Кожин, скончался, сообщил мэр Иван Приходько.
19:34
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования стрельбы из пневматики в Екатеринбурге
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования стрельбы из пневматического пистолета в Екатеринбурге.
19:29
Аналитик Юшков назвал абсурдом соглашение между Украиной и США по поводу СПГ
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT информацию о том, что Украина заключила с Соединёнными Штатами соглашение о поставках американского сжиженного газа.
19:28
Бастрыкину доложат о ДТП с 12 пострадавшими в Пермском крае
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ДТП с участием автобуса в Пермском крае.
19:28
Metaratings: «Зенит» и «Спартак» готовят предложения «Локомотиву» по Тикнизяну
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в скором времени может сменить клубную прописку.
19:26
Зеленский ожидает, что Япония направит Украине $4,5 млрд в 2024 году
Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения о безопасности с Японией, согласно которому Токио передаст Киеву в 2024 году $4,5 млрд и будет продолжать поддерживать Украину в течение десяти лет.
19:21
Аналитик Беляев прокомментировал санкции США против Мосбиржи
Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал санкции США в отношении Мосбиржи.
19:21
Экономист Сухарев прокомментировал новые санкции Запада против России
Экономист Олег Сухарев высказался о новых санкциях Запада против России.
19:13
Российские теннисисты смогут выступить на ОИ-2024 в парном разряде и миксте
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что россияне на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) смогут выступить не только в одиночном разряде.
19:10
Путин: российским учёным в других странах возводят небывалые барьеры
В отношении учёных из России в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых ранее не было, заявил российский лидер Владимир Путин.
19:06
Хачанов вылетел с турнира ATP в Хертогенбосе после первого же матча
Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
19:06
New York Times: саммит G7 в этом году соберёт «ослабленных лидеров» Запада
Саммит G7 в Италии в этом году соберёт «ослабленных лидеров» Запада, которые обсудят «неуправляемый мир», пишет американская газета The New York Times.
19:03
Ансамбль Александрова примет участие в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 28 июня на фестивале «Ночь музыки» выступит ансамбль имени Александрова Минобороны России.
19:03
Специалист Пронина рассказала о противопоказаниях к употреблению трески
И. о. завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина назвала противопоказания к употреблению трески.
19:02
Врач Дахкильгов рассказал о вреде сладкой газировки для здоровья зубов
Главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов назвал вредной для здоровья зубов сладкую газировку.
19:02
Подмосковные парки приняли 245 тысяч человек в День России
В Министерстве культуры Московской области рассказали, что парки региона в День России посетили около 245 тыс. человек.
19:02
Чрезвычайная пожароопасность лесов прогнозируется в Удмуртии 13—21 июня
В Государственной противопожарной службе Удмуртии заявили о чрезвычайной пожароопасности лесов 13—21 июня.
19:01
В Тюмени ввели ограничения для прокатных самокатов в 33 зонах города
В Госавтоинспекции Тюменской области заявили о введении ограничений на передвижение прокатных электросамокатов в 33 зонах областного центра.
19:01
Театральный фестиваль пройдёт осенью в Самарской области
Театральный фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдёт в Самарской области осенью 2024 года.
18:52
Маринов одержал победу в многоборье на Играх БРИКС
Российский гимнаст Даниел Маринов стал победителем многоборья на Играх стран БРИКС в Казани.