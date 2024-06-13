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Экс-главком НАТО в Европе: Китай и Россия одерживают верх над США в Африке

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Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние в Африке, одерживая верх в их противостоянии с США на континенте, пишет в своей статье для Bloomberg экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его мнению, новая стратегия Вашингтона в этом регионе должна быть сосредоточена на предоставлении четырём ключевым африканским государствам преференций в плане экономической и военной поддержки.
Экс-главком НАТО в Европе: Китай и Россия одерживают верх над США в Африке
AP
Китай и Россия одерживают верх над США в Африке, пишет в своей статье для Bloomberg бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

Африка, в которой находятся 60% пахотных земель и 30% запасов полезных ископаемых нашей планеты и население которой приближается к 1,5 млрд человек, становится всё более важным регионом для глобальной безопасности.

К сожалению, США не адаптировались к быстро меняющейся ситуации, пишет Ставридис. Последним ударом стало то, что американские войска оказались вынуждены покинуть Нигер, где Пентагон долгое время сотрудничал в сфере безопасности.

В то же время Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние на континенте.

По мнению Ставридиса, новая стратегия Вашингтона по Африке должна быть сосредоточена на предоставлении четырём ключевым странам региона преференций в экономической и военной поддержке.
 
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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