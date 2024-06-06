Al Jazeera: Россия переигрывает Запад в Африке на геополитической шахматной доске

Одновременная игра на нескольких досках — это навык, которым русские владеют в совершенстве, отмечает Al Jazeera. И речь не только о шахматах. Россия успешно укрепляет сотрудничество с африканскими странами, в то время как те разрывают отношения со своими бывшими западными колонизаторами. И многим на Западе остаётся лишь гадать, каким будет следующий ход России?

НИКОЛАС ХАК, корреспондент Al Jazeera (за кадром): Одновременная игра на нескольких досках — это навык, которым Россия, судя по всему, в полной мере овладела в сфере международных шахматных соревнований. Некоторых это может сбивать с толку, но только не иммигрировавшую в Сенегал Надежду Марочкину. Её цель здесь — распространять российскую стратегию среди африканцев, и представляет она не только Россию, но также и эту страну Западной Африки.

НАДЕЖДА МАРОЧКИНА, Вице-президент Африканской шахматной федерации: Это чувство. Ты должен чувствовать позицию, чувствовать слабости своего противника. Ты должен знать, когда надавить, а когда подождать. Нужно играть аккуратно, но в то же время не слишком пассивно. Играя в шахматы, многое узнаешь о человеке, с которым играешь, в частности о его характере.

НИКОЛАС ХАК: Министр иностранных дел России Сергей Лавров научился играть в шахматы ещё в раннем возрасте в школе. После его недавнего тура по странам Африки западным дипломатам в регионе остается только гадать: какова его стратегия за пределами шахматной доски, на политической арене? На пресс-конференции в бывшей французской колонии Конго Лавров ответил на предложение президента Франции отправить на Украину французских военных инструкторов.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Кем бы они не значились — военнослужащими ВС Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил.

НИКОЛАС ХАК: Многие бывшие французские колонии в Африке, стремящиеся разорвать отношения со своим бывшим колонизатором, встретили это заявление аплодисментами. В Гвинее и Конго Лаврова интересовал доступ к огромным нетронутым запасам минералов. В Буркина-Фасо и Чаде Россия стремится укрепить контракты в оборонной сфере.

ЛАМИН САРР, политолог: Это также экономическая и стратегическая возможность воспользоваться российским опытом в сфере освоения природных ресурсов и оборонной сфере.



НИКОЛАС ХАК: Однако критики обвиняют Россию в том, что она использует страны Африки в качестве пешек, чтобы оказать давление на Запад. Россия стремится заключить как можно больше союзов за пределами Европы. На данный момент такая стратегия, по всей видимости, приносит результаты. И многие на Западе задаются вопросом, каким будет следующий ход России?



Николас Хак, Al Jazeera, Дакар.



Дата публикации 06 июня 2024 года.