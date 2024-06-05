Bloomberg TV: Россия заинтересовалась французскими урановыми активами в Нигере

Россия проявила интерес к приобретению в Нигере урановых объектов, принадлежащих французской компании Orano, сообщает Bloomberg TV. Однако, как отмечается в материале, пока ни одна из сторон не подтвердила возможную передачу этих активов.

ДЖУМАНА БЕРСЕТЧЕ, ведущая Bloomberg TV: По имеющейся у Bloomberg информации, Россия пытается взять под свой контроль урановые активы в Нигере, которые в настоящее время принадлежат контролируемой государством французской компании. Как сообщается, государственная компания Росатом общалась с военными, руководящими этой страной, на фоне того, как Россия пытается расширить своё присутствие в Западной Африке. Интереснейшая история.



У нас на прямой связи из Кигали — корреспондент Bloomberg Ондиро Оганга. Ондиро, Россия, похоже, предпринимает шаги по приобретению активов в Африке. Что нам известно об этом конкретном случае?



ОНДИРО ОГАНГА, корреспондент Bloomberg TV: Джумана, пока нам известно, что Росатом ведёт с правительством Нигера, во главе которого стоят военные, переговоры по приобретению активов поддерживаемой Францией компании Orano. В настоящий момент идут переговоры относительно разрешений на производство горных работ. Всё ещё в самом начале, поэтому неясно, на какие активы они нацелились. И условия передачи ещё предстоит изложить.



С другой стороны, Orano — это компания, являющаяся основным акционером в ряде других фирм, которые занимаются в Нигере разработкой месторождений подземным способом, открытым способом, а также иными урановыми проектами.



И логично, что Россия проявляет интерес. В Orano заявили, что они поддерживали контакт с военным правительством Нигера и что им неизвестно о каких-либо переговорах о передаче активов.



Этот кодекс поведения, а скорее кодекс молчания, распространяется на Францию, распространяется на Кремль, а также на Нигер.



Но интересно следующее: Международное агентство по атомной энергии заявило, что в курсе возможной передачи урановых активов. Всё это началось, когда в Нигере произошёл военный переворот. И теперь военное правительство всё больше склоняется в сторону России, что создаёт для последней возможность проявлять интерес к таким сферам, как активы в добывающей отрасли. Также это позволяет Москве предпринимать попытки по восстановлению в Африке влияние советских времён.



Дата публикации 04 июня 2024 года.