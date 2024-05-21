WSJ: своей недальновидной политикой США сами открыли Путину двери в Африку

Успехи России в Африке объясняются тем, что Соединённые Штаты уделяли недостаточно внимания продвижению демократии на континенте, уверен The Wall Street Journal. И все многомиллионные вложения так и не смогли остановить экспансию Москвы.

Ранее в американских СМИ появлялось мнение, что успех Владимира Путина на африканском континенте объясняется тем, что Америка слишком концентрируется на поддержке демократии и прав человека, забывая о партнёрстве в области безопасности. Однако факты говорят об обратном, считает The Wall Street Journal.

Достаточно посмотреть на цифры, чтобы понять, что расходы Вашингтона на обеспечение безопасности в Африке затмили суммы, выделяемые на поддержку демократии. Например, в 2017-2018 годах Штаты потратили $110 млн на строительство одной базы для американских БПЛА в Нигере.

В 2020 году Соединённые Штаты выделили $3,8 млн на укрепление демократии, государственного управления и прав человека в Нигере. Причём такой разброс в цифрах заметен и для остального континента, отмечает издание.

В 2022 году расходы на содействие безопасности на 49% превышали деньги, потраченные на укрепление демократии и прав человека. На развитие политической конкуренции через укрепление политических институтов было выделено $33 млн, а на защиту прав человека — $21,6 млн.

Но все эти вложения так и не остановили экспансию Москвы, сетует WSJ. Ошибка Вашингтона состоит в том, что его усилия сосредоточились на краткосрочном обеспечении безопасности. А вот если бы удалось построить прочные демократические институты, то Россия и Китай не смогли бы оказывать здесь столь заметного влияния.

Получается, что своей недальновидной политикой Вашингтон открыл господину Путину двери в Африку, уверено издание.