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NYT: «уже не те, что были раньше» — США стремительно теряют статус сверхдержавы в Азии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Соединённые Штаты утрачивают свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причина не только в растущей военной и экономической мощи Китая, но и в смене отношения региональных стран к Америке. Многие из них больше не воспринимают Вашингтон как защитника и считают себя равноправными игроками многополярного порядка, пишет The New York Times.
NYT: «уже не те, что были раньше» — США стремительно теряют статус сверхдержавы в Азии
AP

Соединённые Штаты «больше не возвышаются над миром, как прежде». Со времён Второй мировой доля Америки в глобальной экономике сократилась вдвое на фоне устойчивого роста в Азии, особенно в Китае, пишет The New York Times.

По словам издания, с военным превосходством у Вашингтона пока дела обстоят лучше. Но Пекин уже обладает более крупным флотом, лидирует в области гиперзвукового оружия и способен нарастить военное производство в случае необходимости.
 
В целом роль Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе подвергается значительным изменениям. Она больше не позиционирует себя как уверенный гарант безопасности и сверхдержава, а пытается стать «энергичным партнёром» местных государств в их противоборстве с Китаем, отмечается в статье.
 
В то же время региональные страны, успешно развивающие свои экономику и промышленность в последние десятилетия, стали меньше ориентироваться на американский рынок. Многие из них считают себя игроками формирующегося многополярного порядка, и поэтому они рассматривают США не как защитника, а как поставщика товаров (оружия), услуг (обучения) и инвестиций (в новые технологии и обслуживание оборудования), подчёркивает The New York Times.
 
Многие бывшие и действующие чиновники в США и странах Индо-Тихоокеанского региона, с которым удалось пообщаться изданию, сошлись во мнении, что в будущем доминирование Вашингтона сократиться ещё больше. По их словам, страна, ответственная за сегодняшний мировой порядок, оказалась подорвана войнами в Ираке и Афганистане, увеличением влияния Китая и внутренними противоречиями.
 
«Соединённые Штаты уже не те, что были 20 и 30 лет назад. Это факт, — рассказал The New York Times высокопоставленный сотрудник японской разведки, говоривший на условиях анонимности, чтобы не обидеть своих американских коллег. — Независимо от того, кто станет следующим президентом, роль США относительно уменьшится».
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New York Times США Северная Америка
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