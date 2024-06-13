AP: «Большая семёрка» выдаст Киеву кредит под прибыль от замороженных российских активов

Члены «Большой семёрки» согласились выделить украинскому правительству кредита в размере $50 млрд. В качестве его обеспечения они планируют использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, сообщает Associated Press.

Лидеры стран «Большой семёрки» договорились о выделении Украине кредита в размере $50 млрд, в качестве обеспечения которого будут использоваться проценты от прибыли, полученной от замороженных российских активов. Детали сделки ещё обсуждаются, но Киев может получить деньги до конца года, пишет Associated Press.

Западные союзники не могут просто отнять $300 млрд российских активов, большая часть которых хранится в Европе. Уже больше года чиновники из разных стран обсуждают законность конфискации денег и отправки их на Украину, отмечается в статье.

Но хотя активы обездвижены, и Москва не может получить к ним доступ, они по-прежнему ей принадлежат. Их отъём требует дополнительного уровня судебной процедуры, поэтому идея с кредитом выглядит для G7 более привлекательной, поясняет агентство.

Большая часть денег будет предоставлена в виде займа от правительства США. Хотя кредит будет в основном гарантирован Вашингтоном, он может быть «дополнен» европейскими деньгами или другими национальными взносами, утверждается в статье со ссылкой на анонимного французского чиновника.

В то же время источник заявил, что если Россия восстановит контроль над своими замороженными активами или если они не будут приносить достаточно процентов для погашения кредита, «то возникнет вопрос о распределении бремени». Кто возьмёт на себя это бремя, ещё предстоит выяснить, добавил чиновник.

Ранее директор программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил о беспокойстве среди министров финансов европейских стран. По его словам, они опасаются тем, что их странам придётся «расхлёбывать кашу, если Украина объявит дефолт», обращает внимание AP.