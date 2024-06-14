Reuters: европейская молодёжь дрейфует вправо, устав от экономических проблем и Украины

Выборы в парламент ЕС показали, что крайне правые и оппозиционные партии пользуются значительной поддержкой молодёжи. Юные избиратели, среди которых ранее господствовали левые взгляды, изменили свои предпочтения из-за пандемии, украинского конфликта и кризиса стоимости жизни, сообщает Reuters.
На прошедших выборах в Европарламент крайне правые партии получили заметную поддержку среди молодёжи. В том числе потому, что поколение, выросшее в условиях постоянных кризисов, ищет новые ответы, пишет Reuters.
Молодые избиратели традиционно считались левее, поскольку они вызвали волну поддержки экологических партий на прошлых выборах в ЕС в 2019 году и даже получили прозвище «Поколение Греты» в честь молодой шведской активистки Греты Тунберг. Но многие в этом году перенаправили свою поддержку ультраправым популистским силам из-за пандемии, украинского конфликта и кризиса стоимости жизни, отмечает агентство.
Так, недавний опрос показал, что молодых немцев всё больше беспокоят инфляция, дорогое жилье и социальные противоречия, а изменение климата — всё меньше. Поэтому «зелёные» набрали всего 11 % голосов молодёжи, что на 23 пункта меньше, чем пятью годами ранее.
В то же время поддержка «Альтернативы для Германии», которая хочет ограничить миграцию и выступает против «исламизации» ФРГ, выросла с 5 до 16% среди молодых людей в возрасте до 25 лет. Это более чем в два раза превышает рост среди населения в целом.
Подобный сдвиг, который помог АдГ занять историческое второе место по стране, был примечателен ещё по одной причине. Левые партии не получили ожидаемого прироста, несмотря на то, что в Германии впервые разрешили голосовать 16-18-летним, обращает внимание Reuters.
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