Американский генерал: из-за перегибов Байдена эта война перестанет быть «холодной»

По мнению отставного американского генерала Роберта Сполдинга, Байден перегибает палку, разрешая Украине бить по территории России американским оружием. В интервью Fox News он вспомнил о временах Корейской войны, когда США хотели применить ядерное оружие, но, благодаря трезвомыслящему руководству страны, этого удалось избежать. Нынешнему же руководству страны стоит быть более осмотрительным, иначе эта война перестанет быть холодной.

НИЛ КАВУТО, ведущий Fox News: С нами на связи Роберт Сполдинг (конечно, вы о нём наслышаны и, несомненно, цените его военный опыт) — бригадный генерал ВВС США в отставке и автор книги «Война без правил». Генерал, всегда рад возможности с вами пообщаться. Знаете, я, можно сказать, в шутку обмолвился, что беда не приходит одна, и тут у нас три события, связанные с заходом в порт Гаваны трёх российских военных кораблей, действиями Китая в контексте строительства крупнейшего глубоководного порта в Перу, а также Северной Кореей — безумие какое-то. Что вы обо всём этом думаете?

РОБЕРТ СПОЛДИНГ, отставной американский генерал: Если помните, во время первой холодной войны происходили некоторые события в Африке, в Латинской Америке, вспомним карибский кризис.

НИЛ КАВУТО: Разумеется.

РОБЕРТ СПОЛДИНГ: Думаю, начинаешь понимать, что сейчас происходит то же самое. В контексте слов Трампа о том, что Байден слаб, на деле, мне кажется, он даже перегибает в плане силы, если говорить о создании возможностей для начала ядерной войны в Европе. На мой взгляд, в прошлом мы проявляли гораздо больше осмотрительности в том, что касается нанесения ударов где-либо на территории Советского Союза. Поэтому, полагаю, то, что Байден разрешил бить по российской территории, приближает нас к тому, чтобы... Мы не хотим, чтобы эта холодная война перешла в горячую фазу... «Холодная» — это новое прилагательное для описания войны, которое появилось лишь после изобретения ядерного оружия.

НИЛ КАВУТО: Таким образом, по вашим словам, давая добро и продавая вооружения… К слову, полагаю, это делают не только американские власти. Германия и Франция также предоставили оружие, которое может позволить украинцам реагировать и атаковать российское приграничье. Но в результате у берегов Кубы появилась флотилия российских военных кораблей. К чему тут всё идёт?



РОБЕРТ СПОЛДИНГ: Если помните, генерал Дуглас Макартур рассчитывал применить ядерное оружие в Китае во время Корейской войны. Так что мы к этому очень близки, разве что тогда у нас был Трумэн, который гораздо более трезво оценивал, что произойдёт после сброса ядерного боеприпаса. В итоге, на мой взгляд, мы настолько отдалены во времени от трагедий Хиросимы и Нагасаки, что забыли, насколько опасным было это оружие. Совсем недавно я побывал там, где мы проводили испытания ядерного оружия во время холодной войны: 800 воронок посреди пустыни. Те взрывы были крайне мощными. Мы хотим, чтобы эта война оставалась холодной, а потому нам следует быть осмотрительными.



Дата публикации 16 июня 2024 года.