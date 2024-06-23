Меняйло: теракт в Дагестане срежиссирован извне для раскачки Северного Кавказа
- РИА Новости
По его словам, российское общество чётко понимает, насколько важна консолидация, и осознаёт, что подобные бесчеловечные акты являются провокацией.
«Террористическая атака на Дагестан явно срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», — написал Меняйло в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что после нападений, совершённых в Дагестане, в Северной Осетии усилят охрану общественных мест.