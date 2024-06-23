Меняйло: теракт в Дагестане срежиссирован извне для раскачки Северного Кавказа

Террористическая атака на Дагестан срежиссирована извне, её целью является раскачка Северного Кавказа изнутри. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, российское общество чётко понимает, насколько важна консолидация, и осознаёт, что подобные бесчеловечные акты являются провокацией.

«Террористическая атака на Дагестан явно срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», — написал Меняйло в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что после нападений, совершённых в Дагестане, в Северной Осетии усилят охрану общественных мест.