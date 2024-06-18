Саммит по Украине в Швейцарии принёс весьма незначительные результаты в связи с отсутствием «общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности», пишет Global Times. При этом издание призывает не обвинять в провале мероприятия развивающиеся страны, в том числе Китай, которые отказались присутствовать на нём.
Конфликт на Украине продолжается третий год, и существует опасность дальнейшего его расширения. Как отмечает Global Times, главным приоритетом должно быть достижение прекращения военных действий, однако общественное мнение в целом считает, что надежда на мир всё ещё очень мала, а реальные результаты, достигнутые в ходе саммита по Украине в Швейцарии, весьма незначительны. Более того, западные средства массовой информации выразили разочарование результатом саммита, прежде всего в связи с «неспособностью изолировать Россию».
Проблема, полагает издание, заключается в отсутствии «общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности». В том числе важной проблемой является отсутствие на саммите России, которая не получила приглашение в Швейцарию.
При этом многие западные страны обвинили в провале саммита развивающиеся страны, которые отказались присутствовать на нём, в том числе Китай. При этом Global Times призывает «ни в коем случае» не обвинять их в отказе от мира.
С момента начала украинского конфликта Китай рассматривает прекращение огня, возобновление диалога и начало мирных переговоров как единственный жизнеспособный вариант урегулирования кризиса, что также является общим мнением большинства членов международного сообщества. Китай поддерживает мирный саммит, направленный на урегулирование конфликта, но неоднократно подчеркивал, что на такой конференции должны присутствовать обе стороны.
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