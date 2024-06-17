Попытка Запада изолировать Россию провалилась, что наглядно показали итоги так называемого мирного саммита в Швейцарии. Как пишет Bloomberg, ключевые страны Глобального Юга отказались подписывать итоговое коммюнике встречи, потребовав от Киева искать компромисс с Москвой.

Цели швейцарского саммита Зеленского так и не были достигнуты, пишет Bloomberg. Китай ясно дал понять, что не будет принимать в нём участия. Индия, Бразилия и Южная Африка, направившие делегатов, отказались подписывать итоговый документ.

Зеленский не смог заручиться поддержкой ряда ключевых стран Глобального Юга, что показывает, что Россия по-прежнему далека от изоляции. Итоговое коммюнике было сокращено до трех пунктов и в некоторой степени разбавлено, чтобы получить максимальную поддержку. Тем не менее, только 83 делегата подписались.

Одной из воздержавшихся была Саудовская Аравия. Горящий визит Зеленского в королевство на прошлой неделе, чтобы заручиться поддержкой наследного принца Мухаммеда бин Салмана, казалось, окупился, когда Эр-Рияд направил на швейцарский форум министра иностранных дел принца Фейсала бин Фархана. Но в воскресенье подпись Саудовской Аравии отсутствовала, а во время первого пленарного заседания глава дипломатии королевства заявил, что Киев должен быть готов пойти на «трудный компромисс», чтобы положить конец конфликту.

Делегат от Индии Паван Капур, государственный секретарь в министерстве иностранных дел и бывший посол в России, заявил, что только те варианты, которые «приемлемы для обеих сторон», могут привести к миру.

И хотя Зеленский назвал саммит «большим успехом», страны за пределами Запада ясно дали понять, что ни один форум, призванный создать условия для мира, не может работать без участия России. Китай и Бразилия выдвинули план мирного урегулирования, предполагающий участие обеих воюющих сторон.

Да и западным союзникам Киева этот саммит оказался не слишком интересен. Многие лидеры союзных стран столкнулись с беспорядками у себя дома. Байден пропустил встречу в Люцерне, выбрав сбор средств на кампанию с голливудской элитой в Лос-Анджелесе, и отправил вице-президента Камалу Харрис, которая уехала после первого дня. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также покинули страну досрочно. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая тепло приветствовала Зеленского, когда принимала у себя встречу G7, отсутствовала на первом пленарном заседании, прибыв только рано утром в воскресенье, отмечает Bloomberg.