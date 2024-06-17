Times: на концерте в Германии певца Рода Стюарта освистали из-за поддержки Украины

В немецком Лейпциге освистали выступление певца Рода Стюарта с песней Rhythm of My Heart, которую он посвятил Украине, пишет The Times. По данным издания, зрителям на концерте не понравились позирование Стюарта с украинским флагом и его нелицеприятные высказывания в адрес президента Владимира Путина.
Британского певца Рода Стюарта освистали на концерте в немецком Лейпциге, когда он на сцене позировал с украинским флагом и позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес президента России Владимира Путина, сообщает The Times.
Как отмечает издание, выступление в Лейпциге в рамках последнего турне Стюарта по Европе последовало за выступлениями в Копенгагене и Амстердаме. Как и на предыдущих концертах, он объявил, что посвящает песню Rhythm of My Heart Украине — на большом экране над сценой появились фотографии Владимира Зеленского и разрушений на Украине. Однако зрители освистали певца и его нелицеприятные высказывания в адрес Владимира Путина, с которых он начал песню.
«Стюарт принимает разные позы, он танцует, он вкладывает все силы в свой голос, но публика больше не аплодирует», — рассказал музыкальный критик из немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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