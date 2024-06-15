Экс-генерал бундесвера раскритиковал в эфире Die Welt провокационные заявления и предложения НАТО по Украине

НАТО риторически поднимает ставки в украинском конфликте. Предлагается отправка войск на Украину, использование ПВО альянса для защиты западных областей, размещение украинских F-16 на аэродромах военного блока. Экс-генерал бундесвера Роланд Катер не понимает такой «спирали обострения». В эфире Die Welt он жалуется, что на Западе никто даже не пытается снизить накал конфликта с Россией.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Die Welt: У меня в студии сейчас Роланд Катер, генерал-лейтенант в отставке. Приятно, что вы сегодня здесь, с нами. Но, возможно, всё по порядку. Пожалуй, сначала я хотел бы начать с того, что господин Столтенберг сейчас, по сути, расплачивается той же монетой, что и господин (Дмитрий. — ИноТВ) Медведев в России. Почему обе стороны внезапно поднимают риторику? Почему Столтенберг сейчас перешёл в наступление, как минимум риторически?

РОЛАНД КАТЕР, экс-генерал бундесвера: Это действительно сложный вопрос, и мне это особенно непонятно. Единственная причина, которую я вижу, заключается в том, что западному миру подспудно сообщают: ну, у нас тоже есть ядерное оружие, и оно в действительности создаёт баланс, что является величайшим сдерживающим фактором.

Честно говоря, я не думаю, что это хорошо, поскольку я придерживаюсь мнения, как неоднократно подчёркивалось, что нам не следует говорить о потенциале ядерного оружия, о котором каждый знает, что оно есть и у другого. Потому что у меня такое ощущение, и я говорю это уже несколько дней и недель, — что эту спираль роста напряжённости постоянно раскручивается. И я не вижу, чтобы кто-то пытался повернуть эту спираль обострения вспять.

И тут есть целый ряд вещей, которые уже обсуждались. Например, размещение сухопутных войск, о котором уже говорилось, вплоть до развёртывания, недавно снова сообщалось, средств ПВО. Немецкие солдаты также должны использоваться в противовоздушной обороне, как считает господин (бывший вице-канцлер Зигмар) Габриэль. Или что с границы территорий НАТО применять противовоздушное оружие. Или, я подозреваю что и это тоже произойдёт, что у нас на Украине не хватит аэродромов для размещения F16, потому что у них совсем другие требования, чем у старых российских самолётов и так далее...

То есть на данный момент, к сожалению, я должен сказать, что спираль постоянно раскручивается, и я, таким образом, вообще не вижу никакого просвета на горизонте. Может быть, совсем немного, когда я смотрю на конференцию в Цюрихе на следующей неделе. Но в принципе лично мне всё это не нравится.

Дата выхода в эфир 13 июня 2024 года.