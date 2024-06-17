Корреспондент Die Welt: швейцарский саммит совсем ничего не поменял в точке зрения России

Западная проукраинская «мирная конференция в Швейцарии» не нашла поддержки на глобальном Юге, и немецкий журналист Кристоф Ваннер констатирует, что в Кремле на неё совершенно не обратили внимания. В эфире Die Welt он сообщает, что в России требования прошедшей конференции называют «нереалистичными» и в подходе России к Украине «совершенного ничего не изменилось».

ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС, ведущая Welt: А сейчас мы заглянем в Москву к нашему корреспонденту в России Кристофу Ваннеру. Кристоф, как русские реагируют на эту мирную конференцию?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt в Москве: Российский президент, конечно же, считает, что эта мирная конференция в Швейцарии не стоит внимания. Говорит, что «это абсолютно бессмысленное мероприятие, потому что как можно говорить о мире, если за столом переговоров нет России?». Более того, в Швейцарии либо вообще не появились и другие абсолютно важные страны, как, например, Китай, или просто отправили делегации очень низкого ранга. Например, Бразилия, ЮАР или Индия.

И тут, конечно, Кремль говорит: «как можно тут говорить без всех нас о мире, который действительно мог бы начать соблюдаться». «Это всё совершенно нереалистично», — вердикт здесь, в России.

ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС: Кристоф, а как в России реагируют на обещание Шольца, что и Россию при определённых условиях следует включить в конференцию или следующую конференцию?

КРИСТОФ ВАННЕР: Да, канцлер сказал, что при определённых условиях Россию следует включить в переговоры. А потом, там же было озвучено, что надо также (России. — ИноТВ) прекратить атаки и вывести войска. И это сценарий, который Кремль, конечно же, не примет.

И именно поэтому такая же реакция у близких к Кремлю военных блогеров, таких, как Михаил Звинчук. Который пишет о том, что если западные лидеры реагируют так, как, например, Германия или многие другие на этом саммите в Швейцарии, то это просто означает, что «Запад продолжает свой курс».

И это означает, как пишет всё тот же Михаил Звинчук из Телеграм-портала «Рыбарь», что «Запад будет бороться с нами до последнего украинца». И это та самая фраза, которую снова и снова повторяет Владимир Путин: «Запад воюет против нас руками украинцев до последнего украинца». Так что в русском подходе ничего совершенно ничего не изменилось.

Дата выхода в эфир 16 июня 2024