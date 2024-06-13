Reuters: Китай «тонко бойкотирует» саммит по Украине, предлагая ему собственную альтернативу

Пекин не только игнорирует грядущую конференцию по Украине в Швейцарии, но и активно продвигает собственный альтернативный план мирного урегулирования, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. По их данным, власти КНР выражают уверенность, что саммит продлит конфликт, поскольку не представляет участия Москвы, и даёт понять Западу, что многие государства поддерживают его мнение.

Китай, который пропустит грядущий саммит по Украине в Люцерне, активно продвигает собственный альтернативный план. Об этом Reuters сообщили 10 дипломатов, причём один из них назвал кампанию Пекина «тонким бойкотом» швейцарской конференции.

Украина, США и другие западные правительства настойчиво призывали Поднебесную отправить своих представителей на мероприятие. Но Пекин отказался, поскольку встреча не выполняла его требований, в том числе не предусматривала участия Москвы, поясняет агентство.

Более того, по мере приближения саммита китайские власти стали чаще общаться с иностранными представительствами по телефону или в соцсети WeChat. Специальный посланник КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также встречался с чиновниками развивающихся стран в их посольствах в Пекине, утверждает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, власти КНР не критиковали швейцарский саммит открыто и не просили страны напрямую воздержаться от его посещения. Но при этом китайские чиновники выражали уверенность, что встреча продлит украинский конфликт, и дали понять Западу, что многие государства поддерживают их позицию.

В то же время Пекин пытается убедить развивающиеся страны присоединиться к плану из шести пунктов, который он разработал с Бразилией. Он подразумевает проведение международной конференции, «проведённой в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов».

Агентство не может независимо определить, какое влияние оказало «лоббирование» Китая. Но число зарегистрированных участников саммита в Люцерне уменьшилось со 107, которые были анонсированы офисом Зеленского в начале этого месяца, подчёркивает Reuters.