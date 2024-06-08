Сакс: конференция по Украине — глупость, недостойная такой серьёзной страны, как Швейцария

Мирной конференцией по Украине можно было бы назвать личную встречу и переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, считает американский экономист Джеффри Сакс. В интервью Die Weltwoche он подчеркнул, что в нынешнем виде саммит по урегулированию конфликта — это посмешище и глупость, недостойные такой серьёзной страны, как Швейцария. Она могла бы потратить время на что-то более полезное.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Есть ли в США политики, кто бы принял более дружественные отношения между Германией и Россией, между Европой и Россией без доминирования США? Такие отношения, как вы описали? Есть ли в США политики, которые бы такое приняли, или это идёт вразрез со всем?..

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: Нет. Даже дискуссий, рассуждений таких нет. Стоит понимать, что США очень узколобая страна. Ей очень польстило, когда в 1941 году Генри Люс, издатель журнала Time, сказал: «Это американский век». Ох, как это высказывание понравилось американцам! Пришёл наш черёд править миром! И мы, по сути, всё ещё придерживаемся этого мышления. Так что американская доктрина, американская национальная стратегия, если хотите использовать эту фразу, — это доминирование Соединённых Штатов в полном спектре в каждом регионе мира, включая Европу, конечно же. Тесное российско-германское экономическое сотрудничество этому противоречит. На протяжении 2010-х годов в американской политике пугали «Северным потоком». И его уничтожение было совершенно предсказуемо, потому что США на протяжении десятилетия говорили, мол, «мы не дадим ему состояться, этому не бывать, этому не бывать!» Так что вы говорите всё очень верно, но мы в американской политике даже не поднимаемся до такого уровня сложности мышления, чтобы чётко понимать, что этот вопрос достоин обсуждения. Потому что единственный вопрос, стоящий обсуждения, — это доминирование Соединённых Штатов в полном спектре.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: Последний вопрос. Вам нужно идти, всё же ваше время очень ценно. Последний вопрос. Тут, в Швейцарии, будет проходить конференция. Наша газета единственная критикует эту одностороннюю швейцарскую конференцию без участия России, которую не пригласили, отклонив [её участие]. Наше правительство в этот самый момент, наверное, отправит Москве официальное приглашение, но уже слишком поздно, и ситуация очень неловкая. Что вы думаете об этой конференции? Вы слышали о ней? Хорошее это мероприятие или нет, не разрушает ли она имидж Швейцарии, которая воспринимается теперь как не такая уж нейтральная страна? Что думаете?

ДЖЕФФРИ САКС: Конференция смехотворна. Как Швейцария, такое серьёзное государство, пошла на такую глупость? Это не мирная конференция, это какая-то шутка. «Мирная конференция» — это если бы Байден и Путин пообщались друг с другом. Ну же! А тут игра, причём безвыигрышная. Весь мир заметил, что это полный абсурд. Как такая серьёзная страна как Швейцария пошла на такое несерьёзное предприятие? Я не понимаю, правда. Швейцария могла бы потратить это время и с большей пользой, и вести себя как более серьёзная страна. Она, конечно, страна серьёзная. Она показала, чего можно добиться благодаря принципу нейтралитета, какие должны быть политические институты, как быть серьёзным государством, но вот это — совсем несерьёзное дело от начала до конца.



Дата публикации 06 июня 2024 года.