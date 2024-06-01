Стали известны стартовые составы Шотландии и Венгрии на матч Евро

Объявлены стартовые составы Шотландии и Венгрии на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча группы А пройдёт 23 июня в Штутгарте. Начало в 22:00 мск.

Шотландия: Ганн, Ралстон, Робертсон, Мактоминей, Хэнли, Макгинн, Макгрегор, Адамс, Хендри, Гилмор, Маккенна.

Венгрия: Гулачи, Орбан, Собослаи, Керкез, Шефер, Болла, Стайлс, Варга, Шаллаи, Ботка, Дардаи.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Швейцария и Германия назвали стартовые составы на матч Евро-2024.