Welt: минимальная цель России — сохранить за собой все занятые ею территории Украины

Оставить за собой все территории, занятые и контролируемые российскими войсками, может быть минимальной целью Москвы в украинском конфликте, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Это означает, что к России отойдёт не меньше 20% территории Украины, включая Крым*, причём переговорная позиция Киева становится всё хуже.

Кристоф, каковы минимальные цели русских на Украине?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я думаю, абсолютно минимальная цель русских состоит в том, чтобы действительно иметь возможность получить в своё распоряжение области, которые они на данный момент занимают и контролируют. А это 20% государственной территории Украины. Сюда также относится и Крым. И это может быть абсолютно минимальной целью русских.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков постоянно об этом говорит: на переговорах, которые однажды, вероятно, начнутся, нужно всегда учитывать реалии происходящего на земле. И Песков также говорит: чем дольше длится этот конфликт, эта военная спецоперация, как о ней говорят русские, а мы всё это называем войной, — тем хуже будет переговорная позиция украинцев. Такова постоянная позиция русских, потому что они исходят из того, что эта война на истощение закончится в их пользу и что они будут завоёвывать всё больше территорий, и эти территории после этого уже никогда и ни в коем случае не будут сданы.

Дата выхода в эфир 17 июня 2024 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

