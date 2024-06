NYT: вопросы, поднимавшиеся на переговорах между Россией и Украиной в 2022 году, всё равно придётся решать

Переговоры между Москвой и Киевом, проходившиеся с февраля по апрель 2022 года, были единственным случаем, когда стороны напрямую обсуждали мирное урегулирование, пишет The New York Times. При этом, как отмечает издание, России и Украине в любом будущем мирном урегулировании всё равно придётся решать те же вопросы, что поднимались два года назад.

Издание The New York Times опубликовало проект договора между Россией и Украиной 2022 года.



Эти переговоры проходили в самом начале конфликта с февраля по апрель. На них, среди прочего обсуждались такие вопросы, как признание Киевом суверенитета России над Крымом, статус русского языка на Украине, её неприсоединение к военным блокам, ограничения для украинской армии.



Как отмечает издание, мир между Украиной и Россией сейчас так же иллюзорен, как и всегда, но в 2022 году стороны хотя бы вели переговоры.



И насколько известно, это был единственный случай, когда официальные лица Киева и Москвы вели прямые мирные переговоры, подчёркивается в статье.



В настоящий момент конфликт между Россией и Украиной продолжается уже третий год, и ни для одной из сторон нет чёткого пути к военной победе. Также нет и непосредственных перспектив прекращения огня и возможного мирного плана, поскольку обе стороны придерживаются непримиримых позиций.



«Тем не менее вопросы, которые необходимо будет решить в любом будущем мирном урегулировании, очевидны и фактически были в центре переговоров два года назад, в ходе которых условия мира изучались весьма подробно», — пишет The New York Times



В статье при этом отмечается, что более вероятным завершением боевых действий может стать шаткое перемирие.