В Дербенте и Махачкале возобновилась стрельба после нападений боевиков

Выстрелы вновь прозвучали в дагестанских городах Дербент и Махачкала после вооружённых нападений, совершённых боевиками.

РИА Новости

Соответствующую информацию приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате вооружённых нападений погибли шестеро полицейских, ещё 12 правоохранителей получили ранения. В республике действует режим контртеррористической операции.