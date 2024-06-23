В Дербенте и Махачкале возобновилась стрельба после нападений боевиков
Выстрелы вновь прозвучали в дагестанских городах Дербент и Махачкала после вооружённых нападений, совершённых боевиками.
- РИА Новости
Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате вооружённых нападений погибли шестеро полицейских, ещё 12 правоохранителей получили ранения. В республике действует режим контртеррористической операции.
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