Отец Даку: наказание могло бы быть условным, но мы уважаем решение УЕФА
Фехми Даку, отец нападающего сборной Албании и «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал решение УЕФА отстранить его сына на два матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.
«Наказание могло бы быть условным, поскольку сын извинялся, но мы уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», — цитирует отца Sport24.
После матча Албании с Хорватией Даку оскорблял македонцев и сербов. Северомакедонская федерация футбола сразу же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать футболиста. Позднее игрок извинился за оскорбительные кричалки.
В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Даку дисквалифицировали на два матча Евро за оскорбительные кричалки.