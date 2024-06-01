Отец Даку: наказание могло бы быть условным, но мы уважаем решение УЕФА

Фехми Даку, отец нападающего сборной Албании и «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал решение УЕФА отстранить его сына на два матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Наказание могло бы быть условным, поскольку сын извинялся, но мы уважаем решение УЕФА. Я бы посоветовал сыну никогда не повторять таких ошибок. Хочу, чтобы он был примером на поле и за его пределами», — цитирует отца Sport24.

После матча Албании с Хорватией Даку оскорблял македонцев и сербов. Северомакедонская федерация футбола сразу же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать футболиста. Позднее игрок извинился за оскорбительные кричалки.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Даку дисквалифицировали на два матча Евро за оскорбительные кричалки.