WSJ: попытка Макрона остановить Ле Пен может привести её к власти

После победы ультраправых на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон хочет их остановить благодаря национальному голосованию, однако может добиться обратного результата. Согласно опросам, «Национальное объединение» Марин Ле Пен претендует на большинство мест в парламенте, а правящей партии приходится в спешке готовиться к досрочным выборам, отмечает The Wall Street Journal.
Решение Макрона провести досрочные выборы в парламент вызвало шквал критики во Франции и шокировало весь мир, пишет The Wall Street Journal. По словам его помощников, предполагалось, что элемент неожиданности сыграет на руку правящей партии. Левые, однако, смогли быстро сформировать коалицию, тогда как сторонники президента находятся в смятении.
Депутаты партии Макрона оказались потрясены его решением, о котором узнали вместе со всеми во время его выступления в воскресенье. Они возмущены и деморализованы тем, что глава государства действовал в одностороннем порядке, ни с кем не советуясь. Теперь они с трудом пытаются сплотиться вокруг него, в спешке готовясь к первому туру выборов в конце июня.
Согласно свежим опросам, ультраправое «Национальное объединение» может занять около 270 депутатских кресел — в три раза больше, чем на выборах 2022 года. Партии Ле Пен немного не хватит, чтобы получить парламентское большинство, однако она станет крупнейшей политической фракцией и сможет влиять на выборы следующего премьер-министра.
После сокрушительной победы Нацобъединения на выборах в Европарламент Макрон хочет «сломать лицемерие и непонимание» между властью и народом, объявив о национальном голосовании. Превращение досрочных выборов в референдум по Ле Пен, однако, грозит обернуться для президента тем же фиаско, что референдум по брекситу для Дэвида Кэмерона.
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