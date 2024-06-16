Bloomberg: из-за «растущей российской угрозы» датчан попросили запастись едой, водой и таблетками йода

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10:26 ТАСС: взявшие в заложники сотрудников УИС в Ростове-на-Дону требуют транспорт Заключённые СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватившие в заложники сотрудников УИС, требуют предоставить им транспорт.

10:21 Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины Воздушная тревога объявлена в трёх областях на северо-востоке Украины.

10:16 «Флорида» проиграла матч финала КС со счётом 1:8 во второй раз в своей истории «Флорида Пантерз» разгромно уступил «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:12 МО: артиллерия пресекла перегруппировку ВСУ на Каховском направлении ВС России обеспечивают контроль островной зоны Днепра на Каховском направлении, артиллерия не допустила перегруппировки войск противника.

10:07 Макдэвид побил бомбардирский рекорд Малкина в плей-офф НХЛ Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился уникальным достижением в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

10:00 В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолёта В Якутске задержали рейс на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолёта.

09:50 Тарасенко стал четвёртым россиянином в истории НХЛ с пятью и более голами в финалах КС Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко отметился забитой шайбой в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

09:49 Медведев назвал сюрреализмом конференцию по Украине в Швейцарии Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал проходящую в Швейцарии конференцию по Украине «чистейшим сюрреализмом».

09:37 Макдэвид повторил достижение 41-летней давности для финалов Кубка Стэнли Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился новым достижением в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

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09:26 Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в местном СИЗО.

09:25 Семшов: Албания сама себя испугалась в матче с Италией Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил игру Албании в матче первого тура чемпионата Европы — 2024 с Италией.

09:23 В ДНР в результате атаки ВСУ погиб корреспондент Никита Цицаги Корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском в Донецкой Народной Республике в результате атаки ВСУ.

09:17 Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина в конфликте с Украиной Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

09:11 Дэвис нокаутировал Мартина и защитил чемпионский титул WBA Чемпионом WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис одержал победу над соотечественником Фрэнком Мартином в главном событии вечера бокса в Лас‑Вегасе (США).

09:04 Заключённые СИЗО-1 ФСИН по Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников.

08:53 NYT: поддержка Китаем России в контексте конфликта с Украиной может вырасти Сотрудники администрации президента США высказывают мнение, что поддержка Китаем России в контексте украинского конфликта может вырасти.

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08:38 Аршавин считает, что Родри должны были удалять в матче с Хорватией Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал спорный эпизод в матче первого тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Хорватии.

08:26 Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил медиков с профессиональным праздником — Днём медицинского работника.

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08:16 Times of Israel: полиция задержала 12 человек на протестах в Тель-Авиве Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве.

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07:54 Зеленский: «план действий» по итогам саммита в Швейцарии передадут России Принятый по итогам проходящего в Швейцарии саммита по Украине «план действий» будет передан России перед второй конференцией. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.

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06:00 В России придумали чат-бот для беременных с функцией психологической поддержки Команда студентов из Марийского государственного университета придумала чат-бот для будущих мам с функцией психологической помощи. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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03:06 ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Тверской улице в Москве Авария произошла на Тверской улице в Москве, где столкнулись сразу несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

02:42 Сунак: мир на Украине должен быть установлен на приемлемых для Киева условиях Установление «прочного мира» на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.