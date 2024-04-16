NBC News: столица Дании лишилась одной из главных достопримечательностей — пожар уничтожил Копенгагенскую биржу

23:05 Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС ООН не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять атаковавших Запорожскую АЭС.

22:54 Трусова рассказала, что мечтает заработать на участок с несколькими домами Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась своими целями на будущее.

22:50 Армия Израиля ликвидировала главу ракетных сил «Радван» в «Хезболле» в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего ракетными силами подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» в центральном и западном районах Ливана.

22:49 Полиграфолог заявила, что уверена в невиновности Мартыновой Полиграфолог, у которой обвиняемая в покушении на собственную дочь Антонина Мартынова проходила детектор лжи, заявила RT, что уверена в невиновности женщины.

22:40 Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 804 см Уровень воды в реке Тобол в городе Кургане достиг 804 см. На это указывают данные созданной местными властями онлайн-карты.

22:38 МВД Грузии задержало 11 человек на митинге в Тбилиси Представители правоохранительных органов задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.

22:33 Карякин считает, что ФИДЕ хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат.

22:30 Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом.

22:24 Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Турцию Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договорённость о визите российского коллеги Владимира Путина в Турцию.

22:18 Омбудсмен Грузии призвал полицию обеспечить свободу собраний для митингующих Сотрудникам правоохранительных органов необходимо применять пропорциональную силу к митингующим в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и обеспечивать их свободу собраний. С таким призывом к полицейским обратился омбудсмен Грузии Леван Иоселиани.

22:16 Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy Роскомнадзор заблокировал работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ещё восьми хостинг-провайдеров.

22:13 Сборная России по гандболу может сыграть с Ираном, Китаем и Южной Кореей Федерация гандбола России планирует организовать товарищеские игры между женской сборной России и национальными командами Ирана, Китая и Южной Кореи.

22:01 МИД России: СБ ООН должен не допустить эскалации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН должен приложить усилия для недопущения эскалации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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21:45 Эвакуацию объявили в пяти деревнях Абатского района Тюменской области Жителей пяти деревень Абатского района Тюменской области призвали эвакуироваться в связи с угрозой затопления.

21:37 Фанаты «Барселоны» случайно забросали петардами автобус команды перед матчем ЛЧ Болельщики испанской «Барселоны» непреднамеренно забросали петардами автобус команды перед матчем Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен».

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21:13 Боррель: США и Британия не могут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем Соединённые Штаты и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине, как это делается в Израиле. С таким заявлением выступил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

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