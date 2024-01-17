NTD: реставраторы восстановили деревянный каркас собора Парижской Богоматери

Огромный букет водрузили на восстановленный каркас крыши собора Парижской Богоматери. Как передаёт NTD, по традиции, плотники завершают такой церемонией важный этап строительства. Примечательно, что реставраторы работали в основном топорами, причём эти инструменты были сделаны по образцам XII века.

Огромный букет водружают на восстановленный каркас крыши собора Парижской Богоматери. По традиции, плотники завершают такой церемонией важный этап строительства.

ФИЛИПП ЖОСС, руководитель реставрационных работ: Когда плотники заканчивают работу, самый молодой забирается на вершину сооружения и устанавливает букет цветов или небольшое деревце. Так мы сделали и сегодня.

Две трети крыши, сооружённой в XII—XIII веках, сгорели во время пожара в апреле 2019 года. Огонь уничтожил и деревянный шпиль, покрытый свинцовыми пластинами. Эти конструкции называют «лесом Нотр-Дама». На их восстановление потребовалась тысяча дубов.

ФИЛИПП ЖОСС: Это великолепная работа, поскольку мы делали каркас крыши так же, как его строили в Средневековье. Всё сделано вручную, поэтому крыша выглядит прекрасно. В то же время она прочная и долговечная, поскольку мы восстановили её так, чтобы она прослужила долго — минимум 860 лет, а может быть, и вдвое дольше.

Плотники работали в основном топорами. Причём этот инструмент сделан по образцам XII века.

АМЬЕН ПИНАРДИ, плотник: Топоры совершенно уникальны. Форма не такая, как у обычных топоров для рубки древесины. Можно использовать обычный топор, но у нас есть более специализированные инструменты.

Теперь другие мастера покроют деревянный каркас свинцовыми пластинами.

Каждый день в соборе работают 500 специалистов. Ещё столько же трудятся за его пределами, реставрируя произведения искусства.

Восстановленный шпиль планируют освободить от лесов к 26 июля этого года, когда в Париже начнётся летняя Олимпиада. А 8 декабря собор откроется для публики, и в нём снова будут проводить службы.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года