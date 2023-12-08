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NTD: реставраторы восстановили шпиль собора Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери постепенно принимает прежний облик. Как передаёт NTD, рабочие уже установили новый шпиль взамен сгоревшего, однако его ещё предстоит украсить свинцовыми пластинами. Сам собор должен официально открыться 8 декабря.

Собор Парижской Богоматери постепенно принимает прежний облик. Рабочие уже установили новый шпиль взамен сгоревшего.

Высота конструкции — 96 метров. Сделали её из дуба. Это идентичная копия предыдущего шпиля, созданного по проекту французского архитектора Виолле-ле-Дюка в XIX веке.

Новый шпиль пока останется в строительных лесах. Его ещё предстоит украсить свинцовыми пластинами. Также рабочие восстановят сгоревшую крышу.
 
Сам собор должен официально открыться 8 декабря. Эту дату президент Франции назвал ещё в августе.
 
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля 2019 года. Потушили его только к утру. Огонь уничтожил шпиль и большую часть деревянной крыши, которую возвели в XII-XIII веках. Также пострадали внутренние помещения.
 
Специалисты считали, что на реконструкцию собора уйдёт 15—20 лет. Однако Эммануэль Макрон заявил, что реставрацию надо завершить за пять лет. По оценкам архитектора Жан-Мишеля Вильмотта, на восстановление Нотр-Дама потребуется миллиард евро.
 
Дата выхода в эфир 06 декабря 2023 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NTD США Северная Америка
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