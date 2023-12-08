NTD: реставраторы восстановили шпиль собора Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери постепенно принимает прежний облик. Как передаёт NTD, рабочие уже установили новый шпиль взамен сгоревшего, однако его ещё предстоит украсить свинцовыми пластинами. Сам собор должен официально открыться 8 декабря.
Собор Парижской Богоматери постепенно принимает прежний облик. Рабочие уже установили новый шпиль взамен сгоревшего.
Высота конструкции — 96 метров. Сделали её из дуба. Это идентичная копия предыдущего шпиля, созданного по проекту французского архитектора Виолле-ле-Дюка в XIX веке.
Новый шпиль пока останется в строительных лесах. Его ещё предстоит украсить свинцовыми пластинами. Также рабочие восстановят сгоревшую крышу.
Сам собор должен официально открыться 8 декабря. Эту дату президент Франции назвал ещё в августе.
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