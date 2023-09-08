Guardian: «США нас оккупируют» — лесные пожары усилили на Гавайях движение за независимость

Августовские лесные пожары и неповоротливость центральных властей дали новый импульс многолетней борьбе коренных жителей Гавайев за суверенитет. По мнению местных активистов, острова смогут сохранить свою уникальную культуру и природу для будущих поколений, только если перестанут подчиняться Вашингтону, пишет The Guardian.

После августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи, многолетняя борьба коренного населения Гавайев за суверенитет приобрела новый импульс. По мнению местных активистов, восстановление островов в качестве самодостаточного государства — единственный способ сохранить их для детей и внуков, пишет The Guardian.

На протяжении большей части XIX века международное сообщество признавало суверенитет королевства Гавайи. Но в 1893 году группа американских сахарных магнатов устроила переворот и свергла королеву Лилиуокалани, в результате чего пять лет спустя США смогли аннексировать острова. Сегодня их жители являются единственной группой коренных народов в стране, не имеющей права на самоуправление, отмечает издание.

В первые дни после пожара власти штата и федеральное правительство медлили с помощью гавайцам, столкнувшимся с буйством стихии. Поэтому местные организации активизировались, чтобы предоставить убежище, еду и одежду пострадавшим, рассказал изданию член совета западного Мауи Тамары Палтин.

«Меня учили, что Королевство Гавайи всё ещё существует. Мы страна, оккупированная США», — заявила чиновница в интервью The Guardian. «Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут управлять собой, как другие страны», — добавила она.

Пожары лишили крова более 10 тыс. человек. Но гавайские законодатели имеют ограниченные возможности, чтобы смягчить возникший жилищный кризис, который сильнее всего ударил по коренным народам, сказала Палтин.

Губернатор Джош Грин продлил срок действия программы, компенсирующей пострадавшим траты на съём гостиничного номера или аренду, пока они ищут новое жильё. Но, по его словам, поскольку Гавайи являются частью США, законодатели не могут запретить жителям других штатов покупать здесь недвижимость.

Палтин и многих её единомышленников не устраивает подобное положение дел. Она обратила внимание, что, например, на Таити действует закон, лишающий иностранцев права владеть жильём. Кроме того, на её взгляд, суверенный статус позволит гавайцам собирать налоги с аэропортов, гаваней и университетов.

Чиновница заявила, что, несмотря на зачастую медленный и дорогостоящий прогресс, коренные гавайцы прошли долгий путь к восстановлению своей культуры после «десятилетий вымарывания». По словам Палтин, когда она ходила в детский сад 40 лет назад, говорить по-гавайски было «незаконно», но теперь ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Те из нас, кто родился и вырос здесь, любят это место всем сердцем. Мы будем неустанно бороться за наше будущее и будущее наших детей», — пообещала Палтин.

В разговоре с The Guardian декан Гавайского университета в Маноа Джонатан Осорио подтвердил, что сопротивление американской оккупации на островах всегда было сильным. Но именно антивоенная активность вкупе с ростом туристического бизнеса в 1960-х и 1970-х годах дали искру современному движению за независимость.

Неблагоприятное воздействие американских военных баз на окружающую среду, особенно на качество воздуха и береговую линию гавайских островов, уже давно является камнем преткновения между местными активистами и Вашингтоном. Ситуация достигла апогея в прошлом году, когда ВМС США подтвердили, что утечка нефти из одного из резервуаров привела к загрязнению питьевой воды в Перл-Харборе.

Став штатом в 1959 году, Гавайи столкнулись с туристическим бумом. В течение последующих десятилетий инвесторы со всего мира начали скупать здесь землю, завышая стоимость недвижимости и вытесняя тысячи коренных жителей, которые сегодня составляют лишь 10% населения островов.

«С 1980-х годов поколения коренных гавайцев требовали восстановления нашего контроля над этими островами», — сказал Осорио. Но, по словам мужчины, из-за климатического кризиса всё чаще ведутся разговоры не столько о правах на землю, сколько о создании устойчивого общества для будущих поколений.

На его взгляд, для многих коренных гавайцев пожары на Мауи стали предвестником того, что произойдёт, если Гавайи продолжат следовать капиталистической системе и находиться под оккупацией США. «Лахайна сгорела дотла, и люди потеряли очень многое: жизни, семьи, бизнес, имущество. То, что происходит с этим местом сейчас, даёт огромное представление о том, каким будет наше будущее», — уверен Осорио.