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Politico: из-за страхового кризиса в Калифорнии даже местные пожарные не могут застраховаться от пожара

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В штате Калифорния сложилась ироничная ситуация: местные пожарные части не могут застраховать своё имущество от пожаров, пишет Politico. Такое положение дел возникло из-за страхового кризиса в регионе, вызванного природными пожарами.
Politico: из-за страхового кризиса в Калифорнии даже местные пожарные не могут застраховаться от пожара
AP

Вызванный природными пожарами страховой кризис в штате Калифорния принял настолько серьёзный оборот, что даже местные пожарные части не могут застраховать своё имущество, пишет Politico.

Аналитик департамента финансов Калифорнии, комментируя ироничность сложившейся ситуации, заявил местным законодателям о незаинтересованности страховой отрасли в продаже полисов из-за предполагаемых рисков возникновения пожаров в регионе.

«Мы не можем застраховать от пожара пожарную станцию, на которой будут работать пожарные, — заявил местный сенатор-республиканец Брайан Дале. — Вот, к чему мы пришли в Калифорнии. По-моему, это безумие».

Ситуация с пожарными частями добавляет давления на калифорнийских законодателей, от которых местные жители требуют принять меры, чтобы остановить отток страховщиков из штата.

Как отмечает издание, в Калифорнии почти каждый день появляются новости о том, что страховые компании отказываются продлевать действующие полисы и вводят запреты на заключение новых договоров о страховании. 

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источник
Politico США Северная Америка
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