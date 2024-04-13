Politico: из-за страхового кризиса в Калифорнии даже местные пожарные не могут застраховаться от пожара

00:40
Трамп: республиканцы рассматривают возобновление помощи Киеву только в виде кредита
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита.
00:33
Военное крыло «Исламского джихада» заявило о ракетном ударе по Сдероту в Израиле
Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило о ракетном ударе по Сдероту в Израиле.
00:21
Зеленский высказался против объявления амнистии для дезертиров из ВСУ
Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ.
00:17
Британия присоединилась к санкциям США против России касательно торговли металлами
Великобритания присоединилась к санкциям США против России в отношении торговли металлами.
00:15
Рогов: в Токмаке после обстрела ВСУ под завалами дома ещё могут находиться люди
В городе Токмаке Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди.
00:11
Кадыров назвал сообщения о запрете гимна России в Чечне выдумками жёлтой прессы
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сообщения о запрете гимна России в Чечне являются выдумками «жёлтой и либеральной прессы».
00:03
МВД Украины: до 5 млн единиц неучтённого оружия может находиться у граждан
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что от 1 до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны.
00:01
Уроженец Дагестана Ибрагимов забил в дебютном матче за юношескую сборную Англии
Крайний нападающий английской молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, у которого есть гражданство Российской Федерации, дебютировал за юношескую сборную Англии по футболу.
00:00
В результате аварии на фуникулёре в Анталье погиб человек, застряли более 180
Из-за аварии на фуникулёре в турецкой Анталье один человек погиб, ещё 184 застряли, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.
23:52
США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения
США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, следует из сообщения американского Минфина.
23:47
Загитова: думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему накануне в её аккаунте в социальных сетях появилось фото из свадебного салона.
23:45
Рогов: шесть человек погибли в результате обстрела Токмака Запорожской области
Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли из-за обстрела ВСУ города Токмак Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
23:42
В Пентагоне заявили о планах нарастить поддержку модернизации ВС Филиппин
США решили нарастить поддержку модернизации ВС Филиппин во имя достижения совместных целей по безопасности, заявили в Пентагоне по итогам встречи делегаций обеих стран.
23:35
Кроссовки Майкла Джордана с финала НБА 1996 года проданы за $482 тысячи
Кроссовки бывшего атакующего защитника «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, на которых баскетболист оставил автограф, были проданы на аукционе Sotheby's за $482 тыс.
23:30
В Щёлкове задержали подозреваемого, облившего двух человек химической жидкостью
Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, облил в Щёлкове Московской области химической жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девушку.
23:19
Гендир оргкомитета Игр дружбы заявил о непринятии критики соревнований со стороны МОК
Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал мировые федерации не «узаконивать» этот турнир и назвал его «риском для всей спортивной семьи».
23:15
Главу МВФ Георгиеву избрали на второй пятилетний срок
Совет исполнительных директоров МВФ одобрил кандидатуру Кристалины Георгиевой на пост директора фонда на второй срок.
23:07
В Петербурге возбудили дело после ДТП с новым трамваем, сбившим пешеходов
Уголовное дело возбудили после того, как трамвай сбил трёх человек у станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге.
23:05
В МВД Украины заявили, что в базе данных полиции — сотни тысяч уклонистов
В базах данных полиции — данные о сотнях тысяч уклонистов от армии, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
22:55
Работы по устранению последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершены
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что работы по ликвидации последствий обрушения путепровода в Вязьме почти завершены.
22:51
Третьяк: все понимают, что в России нужно проводить свои соревнования
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о проведении в России собственных соревнований с приглашением зарубежных спортсменов.
22:46
Шольц заявил, что поставки газа в Германию остановила Россия
Поставки газа в ФРГ прекратила Россия, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью Die Tageszeitung.
22:41
Чемпион Европы Козловский: Москва и Петербург избалованы фигурным катанием
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые с показательным номером выступали на шоу Этери Тутберидзе в Москве, сравнили уровень поддержки столичной публики и болельщиков в регионах.
22:38
При обстреле ВСУ многоквартирного сектора Токмака погибли люди, есть раненые
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за обстрела со стороны ВС Украины города Токмака есть погибшие.
22:34
Президент Аргентины встретился с Илоном Маском в Техасе
Президент Аргентины Хавьер Милей провёл встречу с американским бизнесменом Илоном Маском в Техасе.
22:21
Куклачёва увезли на скорой с концерта с жалобами на сердце
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачёву стало плохо на собственном юбилейном концерте, артиста увезли на скорой с жалобами на сердце.
22:20
Ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость
Заслуженный тренер России и бывший вратарь санкт-петербургского СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, почему красно-синие регулярно выражают недовольство работой судейского корпуса Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:12
Байден предостерёг Иран от нанесения удара по Израилю
Президент США Джо Байден предостерёг Иран от нанесения удара по Израилю.
22:12
Фигуристка Медведева заявила, что превращается в Ягудина
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева провела сравнение между собой и Алексеем Ягудиным после выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
22:11
Пятиклассник сломал руку на перемене в одной из школ Екатеринбурга
Пятиклассник сломал руку во время перемены в екатеринбургской школе №141, заявили в региональном департаменте образования.
22:09
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1162 см
В реке Урал у Оренбурга уровень воды вырос до 1162 см.
22:07
В Госдепе анонсировали форум с властями Украины о восстановлении экономики
В Госдепе США анонсировали форум 17 апреля в Вашингтоне при участии представителей Украины, посвящённый восстановлению украинской экономики.
22:05
Космонавт Шкаплеров заявил, что мечтал полететь в космос с детства
Космонавт Антон Шкаплеров заявил, что мечтал полететь в космос с самого детства.
22:03
Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на его жизнь стоит Киев
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.
22:01
Врач Филёва рассказала о способах восполнить дефицит цинка
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, как восполнить дефицит цинка.
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Терапевт Рябков рассказал о причинах головной боли
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал о самых распространённых причинах головной боли.
22:00
Космонавт Рязанский рассказал о способах борьбы со стрессом перед полётом
Лётчик-космонавт Герой России Сергей Рязанский рассказал, как справляться со стрессом перед полётом.
22:00
Выставка-форум «Уникальная Россия» пройдёт в Москве 2—12 мая
В Москве в комплексе Гостиного двора 2—12 мая состоится IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».
21:59
Власти Подмосковья поблагодарили жителей за участие в акции «Доброе дело»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона за участие в акции «Доброе дело».
21:59
Число центров тестирования ГТО в Подмосковье достигло 68
В Московской области в настоящее время работает 68 центров тестирования ГТО, заявила председатель комитета региональной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
21:58
На Кубани стартовал новый поисковый сезон
В Краснодарском крае всероссийская акция «Вахта памяти» открыла новый поисковый сезон.
21:58
В Челябинске установят памятник конструктору Макееву
Памятник бывшему главе конструкторского бюро Миасса академику Виктору Макееву установят в Челябинске.
21:58
На открытии фестиваля в ХМАО выступят участники конкурса «Щелкунчик»
В Сургуте на открытии молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» выступят юные музыканты — участники конкурса «Щелкунчик» телеканала «Культура».
21:58
В УрФО ввели 2,95 млн квадратных метров жилья с начала года
В Уральском федеральном округе с начала 2024 года построили 2,95 млн кв. м жилья, заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
21:58
Кардиолог Саламатина посоветовала заменить поваренную соль на калиевую
Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина предложила заменить поваренную соль на калиевую для профилактики гипертонии.
21:57
Методист Евстратова дала советы по изучению английского во взрослом возрасте
Руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова дала рекомендации по изучению английского языка для взрослых.
21:57
Технолог Беляева дала рекомендации по замене высококалорийных сладостей
Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева рассказала, чем можно заменить высококалорийные сладости.
21:57
Врач Михалёва: депрессия может помешать в борьбе с лишним весом
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва заявила, что депрессия и тревожное расстройство могут приводить к повышению аппетита и перееданию.
21:56
Для промышленников в Москве проведут онлайн-курс по работе с ИИ
Онлайн-курс по работе с искусственным интеллектом проведут для промышленников Москвы, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
21:56
Названы победители конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024»
В Московской области определили лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024».