CNN: Нотр-Дам хотят восстановить в его первозданном виде

На шпиль Нотр-Дама вернули фигуру золотого петуха, который всегда был одним из символов собора. Реставраторы отмечают, что одна из главных достопримечательностей Парижа будет готова к торжественному открытию менее чем через год, пишет CNN. Ожидается, что полное восстановление собора Парижской Богоматери обойдётся примерно в 700 млн евро.
Фигура золотого петуха вернулась на шпиль собора Парижской Богоматери, сообщает CNN. Реставраторы ставят своей целью вернуть здание к его изначальному виду. Около 500 мастеров заняты восстановительными работами, чтобы парижская достопримечательность была готова к торжественному открытию для публики менее чем через год.
Люди находятся в предвкушении предстоящего открытия и возможности вновь зайти внутрь легендарного собора. «Захватывающе видеть, как восстанавливается нечто, имеющее такую историческую ценность», — сказал Стефан Бук, турист, приехавший в Париж из Швеции.
Во время недавнего визита на стройплощадку президент Эммануэль Макрон заявил, что работы идут «по графику» и Нотр-Дам частично откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, через пять лет и семь месяцев после пожара. Люди смогут увидеть, насколько близок собор к полноценному возрождению. Ожидается, что около 14 млн человек придут посмотреть на результаты реставрации, отмечает издание.
Некоторые изменения в облике собора всё-таки будут, в нём хотят отметить и вклад 21 века. Даже объявлен специальный конкурс, где художники могут предложить свои варианты шести витражей на южной стороне Нотр-Дама. Имена тех, кто трудился над восстановлением собора также решили увековечить, внутрь нового золотого петуха поместили «запечатанную трубку с документом, в котором перечислены 2 тыс. имен тех, кто принимал участие в работах».
Ожидается, что стоимость восстановления Нотр-Дама составит около 700 млн евро. Посредством пожертвований уже было собрано около 846 млн.
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